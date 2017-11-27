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27 Kasım 2017 Pazartesi 12:59

Rifat Reis Toprağa Verildi

Ülkenin tanınmış avukatlarından Rifat Reis bugün toprağa verildi.

Rifat Reis Toprağa Verildi
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Ülkenin tanınmış avukatlarından Rifat Reis bugün toprağa verildi.Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Avukat Rifat Reis geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.Rifat Reis için bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tören düzenlendi.Cenaze törenine, Ombudstman Emine Dizdarlı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, hukuk camiası, ailesi ve sevenleri katıldı.Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Avukat Rifat Reis’in vasiyeti üzerine konuşma yapılmadı.Cenaze töreninin ardından avukat Rifat Reis’in naaşı öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
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