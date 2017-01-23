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23 Ocak 2017 Pazartesi 07:54

RİFAT FEYZİÇ, YARIN KKTC'YE GELİYOR

RİFAT FEYZİÇ, YARIN KKTC'YE GELİYOR
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KARADAĞ MÜFTÜSÜ RİFAT FEYZİÇ, YARIN KKTC'YE GELİYOR



Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Din İşleri Başkanlığı ile işbirliğini geliştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla yarın KKTC'ye geliyor.

Lefkoşa, 23 Ocak 17 (T.A.K): Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Din İşleri Başkanlığı ile işbirliğini geliştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla yarın KKTC'ye geliyor.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Feyziç ve beraberindeki heyet, KKTC'deki temaslarını 27 Ocak tarihine kadar sürdürecek.

 
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