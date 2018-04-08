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Rezil savunma: Eşi hayatını kaybedince üzüntüden köpeğine cinsel tacizde

Köpeğe tecavüz eden sapıktan iğrenç savunma: Ölen eşimin acısını dindirmek için yaptım

Rezil savunma: Eşi hayatını kaybedince üzüntüden köpeğine cinsel tacizde

Köpeğe tecavüz eden sapıktan iğrenç savunma: Ölen eşimin acısını dindirmek için yaptım

08 Nisan 2018 Pazar 13:18
Rezil savunma: Eşi hayatını kaybedince üzüntüden köpeğine cinsel tacizde
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İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki adam, 23 yıllık eşini kaybettiğini ve acısını dindirmek için köpeğe tecavüz ettiğini itiraf etti. İngiliz adam, çıkarıldığı mahkemece 21 ay hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki Nick Tyson, köpek ile ilişkiye girip o anları videoya kaydettiği gerekçesi ile 21 ay hapis cezası aldı. Tyson savunmasında eşinin ölümünün acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.


KÖPEK İLE İLİŞKİYE GİRDİĞİ VİDEO BULUNDU


 Polis, başka bir olaydan dolayı adamın evinde arama yaparken cep telefonunu ve bilgisayarını incelediğinde köpek ile ilişkiye girdiği videolara denk gelip soruşturma açtı.


VEFAT EDEN EŞİNİN ACISINI DİNDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ


Tyson'ın bilgisayarında ayrıca çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film görüntülerine rastlandı. Tyson, mahkemede kısa bir süre önce 23 yıllık eşini kaybettiğin ve acısını dindirmek için köpek ile ilişkiye girip çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film izleyerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.


21 AY HAPİS CEZASI ALDI


Mahkeme, Tyson'a köpek ile ilişkiye girme ve çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film bulundurma suçlarında 21 ay hapis cezası verdi.

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