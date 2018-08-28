Rezaletin son perdesi!

Milli eğitim ve Kültür Balanlığı'na ait Resmî Hizmet aracı kaç gündür bu şekilde .
Aracın üstüne ağaç dalları düşmüş camlarını kırmış kaportasına zarar vermiştir.
Bakanlık müdürü Adnan Eraslan'ın konuya duyarlılık göstermemesi bir çok vatandaş tarafından tepkiye yol açmıştır.
Şeffaflık ve devlet menfaatlerini koruma adına hükümete gelen 4 siyasi parti yetkililerinin vatandaşı canından bezdirdiği yetmezmiş gibi sorumsuz davranmaları ve devletin malına sahip çıkmamasından dolayı tepkiler çığ gibi büyümekte...
KIBRIS MANŞET ÖZEL
Son Güncelleme: 28.08.2018 21:57