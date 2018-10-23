Rezaletin daniskası

REZALETİN DANİSKASI

ERGÜN YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

4 Eylül 2018 tarihinde bir kamyonun üst geçide çarpması sonucu DAÜ okulunu bir birine bağlayan ve Lefkoşa Gazimağusa eski ana yolu ve sanayi bölgesi yanında hastane ve Karpaz köylerine bağlantısı bulunan bu üst geçiti kullanan öğrenciler üst geçit olmayınca ana yolu kullanınca bu kez ana yolda trafik tıkanmasına neden oluyor.

Çok sayıda sürücü sosyal medya hesaplarından yetkililere tepki gösterirken bazı araç sürücüleri yaklaşık bu yolda 20-30 dakika beklemek zorunda kaldıklarını dile getirirken iki aya yakındır bir üst geçit takılamamasi sonucu başta DAÜ,Karayolları dairesine ve diğer yetkililere tepkiler her geçen gün artıyor ..