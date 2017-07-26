 Revir bile koğuşa dönüştürüldü!

Kayalı, sadece içeride verilen mücadele ile suç ve çeşitlerinin önüne geçilemeyeceğini, dışarıda da köklü önlem ve tedbirlerle suçların caydırıcılığının sağlanması gerektiğini savundu.

Kayalı, hapishanedeki bir başka önemli sorunun tutuklular ile hüküm giyenlerin aynı yerde olmaları olduğuna dikkat çekerek, aynı şeyin çocuk suçlular için de geçerli olduğunu belirtti.

Merkezi Cezaevi’nde şu anda uyuşturucu ve Ağır Ceza’dan hüküm giyenlerin rekor düzeye ulaştığına dikkat çeken Kayalı, polisin sıklaştırdığı operasyonlara karşın, siyasi erkin ise bu suçların artışına ciddi ve kalıcı bir çözüm üretemediğine dikkat çekti.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, son günlerde cezaevinde yaşanan olaylarla ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulundu.

Kayalı, cezaevinin fiziki durumu yanında psikolojik boyutunun da içinden çıkılmaz bir hal aldığını vurgulayarak, revirin dahi koğuşlara çevrildiği Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan ve Ağır Ceza’dan hüküm giyenlerin rekor düzeye ulaştığını kaydetti. Kayalı, tutuklu sayısının her geçen gün arttığı Merkezi Cezaevi’nde hiçbir şeyin normal rutininde gitmediğini dile getirdi.

“Ülkedeki belirsizlik cezaevini de etkiliyor”

Ülkedeki siyasi çalkantıların ve belirsizliğin Merkezi Cezaevi’ni de etkilediğini savunan Kayalı, “Biz de hem yeni cezaevi için hem de şartların ve artan tutuklu sayıları ve suçların caydırıcılığı noktasında devlet otoritesi için ne olacağını merakla bekliyoruz” dedi.

“Her geçen gün tutuklu sayısı daha da artıyor”

Merkezi Cezaevi’nin şu anki arapsaçına dönen durumunun kısa sürede düzeltilmesinin oldukça güç olduğuna değinen Kayalı, “Kısa vadede bu sorunlara çözüm bulmamız çok zor görünüyor. Her geçen gün tutuklu sayısı daha da artıyor. Yeni cezaevi bir an evvel hayat bulmalı. Nereden baksanız 1 yıldan fazla bir süre en aşağı tamamlanması sürecek” diyerek, hapishanenin fiziki sorunlarının yanı sıra gardiyanlar için de tutuklular için de gerekli desteğin sağlanması gerekliliğine işaret etti.

“Tutuklular ile hüküm giyenlerin aynı yerde olması problem”

Kayalı, hapishanedeki başka önemli sorunun tutuklular ile hüküm giyenlerin aynı yerde olmaları olduğuna dikkat çekerek, aynı şeyin çocuk suçlular için de geçerli olduğunu vurgulayarak, olayın psikolojik etkileşim boyutunun da göz önünde bulundurulmasını istedi.

“Revir bile koğuşa dönüştürüldü, yer kalmadı”

Kayalı, “Cezaevinin her tarafı dolmuş vaziyette, birçok alan küçük küçük koğuşlara dönüştürüldü. Artık 2 kişiyi bir yerde barındıracak durumumuz dahi kalmadı. Bugün revir bölümümüz bile koğuşa dönüştürüldü. Bina içerisinde artık koğuşa dönüştürülecek bir alan da kalmadı” dedi.

“Hem suçlu profili hem de işlenen suç çeşidi değişiyor”

KKTC’de suçlu profilinin de artık değiştiğinin altını çizen Kayalı, “Her geçen gün hem suçlu profili değişiyor hem de işlenen suçlarla ilgili de değişiklik yaşanıyor. Her geçen gün başka bir suç çeşidi ile karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ve Ağır Ceza’dan hüküm giyenler rekor düzeyde

Merkezi Cezaevi’nde şu anda uyuşturucu ve Ağır Ceza’dan hüküm giyenlerin rekor düzeye ulaştığını da vurgulayan Kayalı, polisin sıklaştırdığı operasyonlara rağmen, siyasi erkin ise bu suçların artışına ciddi ve kalıcı bir çözüm üretemediğine dikkat çekti. Kayalı, “Özellikle uyuşturucu konusu geniş çaplı mücadele isteyen bir konu. Sadece içeride tedbir almayla değişecek bir durum değildir bu, aynı şekilde dışarıda da alınacak tedbirler doğrultusunda bu suçların önlenmesi sağlanmalıdır” dedi.

“Adaya dört bir taraftan uyuşturucu giriyor”

Uyuşturucu artışına bağlı olarak uyuşturucu suçundan hüküm giyenlerin de artışının söz konusu olduğuna dikkat çeken Kayalı, ülkeye dört bir taraftan giren uyuşturucu illetinin önüne geçilmede yetersiz kalındığına değindi. Kayalı, “Bugün denizden, kara kapılarından, havadan her yerden uyuşturucu giriyor adaya. Bu da doğal olarak cezaevindeki durumu etkiliyor ve cezaevindeki yoğunluğu tetikliyor” şeklinde konuştu.

“20 yıl ve üzeri ceza alanların sayılarında artış var”

Uyuşturucudan hüküm giyenlerin yanı sıra aynı doğrultuda Ağır Cezalılar’da da artışın oldukça büyük olduğuna dikkat çeken Kayalı, “Her geçen gün ülkede işlenen cinayet sayısı da artıyor. Hal böyle olunca içeride kalanlarda da artış oluyor. Son dönemlerde Ağır Ceza’da 20 yıl ve üzeri ceza alanların sayılarında artış var. Bir anda bunların önüne geçmemiz mümkün olmasa da ciddi politikalara ihtiyacımız var, gençlerimiz ve toplumumuz için bu şarttır” ifadelerini kullandı.

“Merkezi cezaevinin nüfusu 50’ydi”

Merkezi Cezaevi’nin 20 yıl öncesinde 50’li nüfuslarda olduğuna dikkat çeken Kayalı, gelinen noktada artık suçluları sığdıracakları yer bulamadıklarını kaydetti. Kayalı, “Her geçen yıl artışın söz konusu olduğu gibi son 6 yıl içerisinde mahkum sayısında ciddi artış gerçekleşti” diye konuştu.

“Tahliye olan 8 kişi, 2 gün sonra 16 olarak geri dönüyor”

Tutuklu sayısı ve hapishanenin yoğunluğunun azaltılması maksadı ile çözüm üretilme çalışmalarının da olduğunu belirten Kayalı, şartlı tahliye unsuru ile hapishanenin sayısının azaltılmasının amaçlandığını ancak bunun da yeterli olmadığını söyledi. Kayalı, “8 kişi tahliye olurken, iki gün sonra 16 kişi olarak geri dönüyorlar” dedi.

Yeni Bakış - Özlem ÇİMENDAL