Retro Bar’ a saldırı 1’i ağır üç yaralı
Girne’deki eğlence mekanlarından Retro Bar dün akşam saat 24.00 sularında meçhul sahıs veya şahıslar tarafından kurşunlandı
Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Bar isimli iş yeri dün akşam saat 24.00 sularında meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kurşunlandı. Kurşunlama sonucu barda güvenlik görevlisi üç kişi yaralandı.
1’i ağır üç görevli yaralandı
Olayda Mehmet Ali Çelik (E-32) ağır yaralanırken, Mesut Çelik (E-24) ve Muhammed Savgar (E-33) hafif yaralandı. Olayın ardından yüm yaralılar Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bara giden yollar trafiğe kapatıldı. Girne Polis Müdürü Ali Adalıer de bölgeye gelerek incelemelerini sürdüren ekibi yönetti .
Güvenlik Görevlisi sorunu gündeme geldi
Yeni Bakış son bir yıl içinde söz konusu mekanda 8 kez çeşitli olayların yaşandığı bilgisine ulaşılırken, dün akşamki kurşunlamanın ardından bu tür mekanlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri tartışma konusu oldu. Ülkemizde bu tür mekanlarda görevli elaman istihdam edilirken fiziki görüntüsü dikkate alınırken, Avrupa’da bu tür görevlilerin özellikle halkla ilişkiler konusunda uzmanlık eğitimi alan kişilerden seçildiği biliniyor.
Yeni BAKIŞ