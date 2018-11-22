Resmi Gazete\'den Haberler

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Kanser Hastalığı Bildirim Yasası ile Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik ) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik ) Yasa Tasarısı ise Resmi Gazete’de halkın bilgisine getirildi.KANSER HASTALIĞI BİLDİRİM YASASIKanser Hastalığı Bildirim Yasası’yla, ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Yasayla, kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşımıyla ilgili gerekli yöntemlerin alınmasına ilişkin kural ve esaslar da belirlendi.KURUMLAR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK ) YASA TASARISIKurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, KKTC’de kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi, standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.(GÖZ/FEZ)