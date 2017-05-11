Resmi Gazete’den Haberler

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Taner Nusret; İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğü’ne de Hasan Yengin atandı. İlköğretim Dairesi Müdürü Ali Bolatcan ise 21 Ekim 2016’dan beri sürdürdüğü görevinden alındı.

İKİ ATAMA, BİR GÖREVDEN ALMA

ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ, AKINCILAR KÖYÜNÜ ZİYARET EDECEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER İÇERİYOR

YENİLENEBİLİR ENERJİ (UYGULAMA VE DENETİM) TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTE

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Taner Nusret; İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğü’ne de Hasan Yengin atandı.

İlköğretim Dairesi Müdürü Ali Bolatcan ise 21 Ekim 2016’dan beri sürdürdüğü görevinden alındı.

Üçlü atama ve görevden alma kararnameleri 3 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girdi.

CEZA DEĞİŞİKLİK YASA ÖNERİSİ BİLGİYE SUNULDU

UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif, Girne Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un birlikte sunduğu “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlanarak, görüş ve önerileri için halkın bilgisine sunuldu.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 24 Mayıs’a kadar yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

Öneri, halen 10 haftaya kadar olan hamileliği yasal sonlandırma süresini, 12 haftaya çıkarmayı öngörüyor.

BTHK BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN BÜRÜNCÜK ATANDI

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda başkanlık süresi dolan Kadri Bürüncük, 1 Mayıs’tan itibaren yeniden bu göreve atandı.

Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz’daki bir kısım parsellerin Turizm Bakanlığı kontrolüne verilerek Karpaz Arch House’un faaliyete konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlarla tapu kayıtları arasındaki tutarsızlığın giderilmesi amacıyla yeni bir karar aldı.

Kararda, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sayısallaştırılmış haritalarına dayanarak bazı parseller tadil edildi.

Bakanlar Kurulu, tarım ve sanayi dışında kalan esnaf ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi amacıyla Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Nisan tarihli kararda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca uygulanacak kararın detayları da yer alıyor.

2 SORUŞTURMA MEMURU

Bakanlar Kurulu, Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası uyarınca, Çalışma Dairesi’nin uyguladığı yasal mevzuat kurallarına uymayan ve suç işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma ve gerekli işlemleri yapmak üzere Emine Özkardaş Gündoğdu ile Sevgi Genel Bayır’ı “soruşturma memuru” olarak yetkilendirdi.

ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ

Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası uyarınca Askeri Bölgeler (Değişiklik) Kararnamesi çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, Akıncılar köyünün birinci derece askeri yasak bölge olduğu belirtiliyor.

KKTC ve Türkiye vatandaşlarının, köye giriş için yapılan yeni yoldan yasaklara uymak koşuluyla herhangi bir kontrole tabi tutulmadan giriş çıkış yapabileceği kaydedilen kararnameye göre, üçüncü ülke vatandaşlarının da yolda herhangi bir kontrole tabi tutulmadan şu kurallarla Akıncılar’ı ziyaret edebileceği ifade ediliyor:

“Misafirlik, toplu turistik gezi, festival vb. etkinliğe katılma maksadıyla köye geleceği önceden bilinenlerin giriş-çıkış bilgilerinin, ziyaret edilecek köy sakini, tur operatörü, etkinlik organizatörü tarafından Akıncılar Polis Karakolu’na verilmesi suretiyle,

Yukarıda belirtilen hususların dışında münferit olarak köyü gezme maksatlı gelenler, şahsen köye giriş ve çıkışta Akıncılar Polis Karakolu’na bilgi vermesi suretiyle giriş çıkış yapabilecek.

Akıncılar köyüne giriş yapan KKTC, TC ve üçüncü ülke vatandaşları, bölgede bulundukları sürece köyün meskunmahali dışına çıkmayacak.

Güvenlik makamları, güvenlik ihtiyacı sebebiyle üçüncü ülke vatandaşlarının köye girişlerini kısıtlayabilecek.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ (UYGULAMA VE DENETİM) TÜZÜĞÜ

Yenilenebilir Enerji Yasası altında “Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü” hazırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yapılacak başvuruların nasıl ve ne şekilde yapılacağını, başvuruların nasıl şekillendirileceği ve Yenilenebilir Enerji Kurulu belgelerinin içeriğini, kurum şebekesine bağlanmayacak, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinin değerlendirilmesi ve izinlendirilmesine ilişkin koşulları kapsıyor.

YÖDAK ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için başvuru kabul ediliyor.

Üye seçimi için aday olmak isteyenlerin 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi’ne başvurması gerekiyor.

İZİN KURULU YENİDEN OLUŞTURULDU

Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası’nın 4’üncü maddesinde oluşumu düzenlenen “İzin Kurulu” yeniden oluşturuldu.

Buna göre kurul şu isimlerden oluştu:

“Nazmiye Çelebi-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi- (Trafik Dairesi Müdürü) Başkan

Ahmet Aydın-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi- (Karayolları Dairesi Müdürü) üye

Muslu Akgüney -İçişleri Bakanlığı temsilcisi-üye

Elif Pekri-Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi-üye

Metin Özerem-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi-üye

Ahmet Beşerler-Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi- (Trafik Müdürü)-üye

Kamil Güneş-Kiralık Araç İşletmecileri Birliği temsilcisi-üye

Hüseyin Kardan-Birleşik Taksiciler Birliği temsilcisi-üye”

(GÜL/ÖK)