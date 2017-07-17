Resmi Gazete’den Haberler…

KARAVAN YASA TASARISI HAZIRLANDI

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

GEMİKONAĞI BÖLGESİNDE İKİNCİ BİR ALANDA SERBEST LİMAN VE BÖLGE OLUŞTURULUYOR

BONFİLE İTHALİNE İZİN VERİLDİ

Ülkede yıllardır eksikliği hissedilen karavanlarla ilgili yasa tasarısı hazırlandı.

“Karavan Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’nin 13 Temmuz tarihli sayısında yayımlanarak görüş ve önerilerin sunulması için halkın bilgisine getirildi.

Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

Tasarının amacı “KKTC sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçların, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ilan edilen alanlara gerekli yasal izinler alınmak suretiyle konmasının sağlanması” şeklinde özetlendi.

Tasarı yasallaşınca, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmemiş alanlara konulan ve yasa yürürlüğe girince ilan edilecek alanlara konulacak kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavan araçları kapsayacak.

SEREST LİMAN VE BÖLGE (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Gemikonağı bölgesinde ikinci bir alanda serbest liman ve bölge oluşturmak amacıyla Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarıya göre, yasadaki bölgeler ve 1. Cetvelde değişikliğe gidildi ve yasaya ayrı bir harita eklenerek yer belirlendi.

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ

Kültür Dairesi “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” hazırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, “güzel sanatlarla ilgili derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri; geliştirdikleri üretime yönelik proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ve/veya kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesi ve özendirilmesi için yapılacak yardımı ve bu yardımın yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi” amaçlıyor.

BONFİLE İTHALİNE İZİN

Bakanlar Kurulu, 3 Temmuz’daki toplantısında aldığı bir kararla, ülke turizminin ihtiyacı olan ve ülkede tedarikinde sıkıntılar yaşanan sığır cinsi bonfile ithaline belli koşullarla izin verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ithal edilecek bonfilenin AB veya TC menşeli olması; bulaşıcı hastalıklardan ari ülkelerden yapılması; o ülkelerde satış ve tüketiminde kısıtlama bulunmaması; bonfilelerin vakumlu ambalajlarda etiketlenmiş ve donmuş ithal edilmesi; büyükbaş bonfilenin genç dana bonfilesi olarak asgari 2 kiloluk parçalar halinde olması ve ithalatla ilgili mevzuat ve kurallara uyulması, orjin belgesi, Veteriner Sağlık Sertifikası sunulması gibi koşullar bulunuyor.