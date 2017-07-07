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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Resmi Gazeteden Haberler

Dışişleri Dairesi’ne 3’üncü derece 20 sekreter alınacak. Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.

Resmi Gazeteden Haberler
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DIŞİŞLERİ DAİRESİ’NE 3’ÜNCÜ DERECE 20 SEKRETER İSTİHDAM EDİLECEK

YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI İLE ÖĞRETMEN KADROLARI BELİRLENDİ

GENEL ORTAÖĞRETİM İLE MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLAM KADRO 2 BİN 826

İLKOKUL, ANAOKUL VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN KADROSU BİN 810

 Dışişleri Dairesi’ne 3’üncü derece 20 sekreter alınacak.

Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.

Münhal mevki için sınav tarihi, sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinin belirlenmesinden sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresli sitesinden adaylara başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nde belirtilen aday numarası ile duyurulacak.

ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan Öğretmenler (Değişiklik) Yasası 19 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasada, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ile İlkokul, Anaokul Ve Özel Eğitim Kurumlarındaki öğretmen kadroları belirlendi.

GENEL ORTAÖĞRETİM İLE MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLAM KADRO 2 BİN 826

Buna göre, Genel Ortaöğretimde 37 müdür, 132 müdür muavini, 175 bölüm şefi, 15 atölye şefi, bin 789 öğretmen olacak. Toplam kadro sayısı ise 2 bin 148.

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 21 müdür, 42 müdür muavini, 35 bölüm şefi, 43 atölye şefi, 490 öğretmen, 47 teknik öğretim görevlisi olacak. Bu kurumlardaki toplam kadro sayısı 678. Her iki alandaki kadro sayısı ise 2 bin 826.

İLKOKUL, ANAOKUL VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN KADROSU BİN 810

Öte yandan, İlkokul, Anaokul ve Özel Eğitim Kurumlarında 110 müdür, 114 müdür muavini, bin 530 öğretmen, 56 özel eğitim öğretmen kadrosu oldu. Bu alandaki toplam sayı bin 810.

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