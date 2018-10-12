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Resmi Gazete’den Haberler

Resmi Gazete’den Haberler

12 Ekim 2018 Cuma 08:33
Resmi Gazete’den Haberler

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN KARŞI ÇIKTIĞI SULAK ALANLARLA İLGİLİ TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

İSTİFA EDEN TÜK BAŞKANI’NIN YERİNE MUSTAFA HADIMCI ATANDI

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü’ne Savaşay Uludağ atandı.

Bu görevi 30 Mayıs 2016’dan beri sürdüren Dr. Yeşim Gümüşdağ’ın görevden alınması ve yerine Savaş Uludağ’ın atanmasına ilişkin üçlü kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandı.

SULAK ALANLARLA İLGİLİ TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu, “Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü'nün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük” hazırlayarak onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzükle, çevre örgütlerinin göletlerde inşaat izinlerinin önünü açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı “Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü” yürürlükten kaldırılmış oldu.

Bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ KURULU

Kozmetik Ürünleri Kurulu’nun iki yıl süreyle görev yapacak üyeleri belirlendi.

Buna göre, kurulda şu isimler görev yapacak:

Dr. Ecz. Ayşe Gökyiğit(Başkan-İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü), Kimyager Naciye Yalkut (Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Temsilcisi-Üye), Kimyager İdil Rıfkı(Devlet Laboratuvarı Temsilcisi -Üye), Dr. Özkay Özgör (Sağlık Bakanlığı Temsilcisi -Üye), Ecz. Bahar Kilim Uçanok(K.T. Eczacılar Birliği Temsilcisi -Üye),  Sercan Görgüner Bahçeci (K.T. Sanayi Odası Temsilcisi -Üye) ve Pınar Başman Süren (K.T. Ticaret Odası Temsilcisi -Üye)

SOYSAL, STOCKHOLM TEMSİLCİLİĞİ’NE MİSYON ŞEFİ

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü'nde, 1. Derece 1. Sekreter olarak görev yapan Murat Soysal'ın, 11 Şubat 2019’dan itibaren KKTC Stockholm Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

TÜK BAŞKANLIĞINA MUSTAFA HADIMCI ATANDI

Şehan Tomgüsehan’ın istifasıyla boşalan Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Mustafa Hadımcı atandı.

Bakanlar Kurulu, halen kurumda üye olarak görev yapan Hadımcı’nın yerine ise üye olarak Volkan Tulga’nın atanmasını onayladı.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Volkan Tulga da bu görevden alındı ve yerine Gönen Vurana Başkan Yardımcısı olarak atandı.

YAGA DİREKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN SERTOĞLU

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörlüğü görevine yeniden Ebru Kaptan Sertoğlu atandı.

Sertoğlu, iki yıl süreyle bu görevi yapacak.

İTİRAZ KURULUNA ATAMALAR

Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası'nın 20'nci maddesi uyarınca, 16 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İtiraz Kurulu'na Başkan olarak atanan Salih Canseç'in görevden alınması nedeniyle boşalan yerine Zerrin Metcooğlu'nun atanmasını onayladı.

Kurulda ayrıca üye İbrahim Ürcan'ın görevden alınarak yerine Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun'un atanmasına, ayrıca Kurul'da üye olarak görev yapan ve görev süresi dolan KAR-İŞ temsilcisi Beksan Bekir Akandere'nin üye olarak yeniden atanmasına karar verildi.

52 YABANCI UYRUKLUYA MAL EDİNME İZNİ

Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu 52 kişiye, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca mal edinme izni verdi.

5 yabancı uyrukluya daha önce verilen izin ise tadil edildi.

Bakanlar Kurulu, bulgur ithalatına ilişkin 21 Ağustos 2017’de alınan kararın iptaline karar verdi.

TC uyruklu bazı mahkumların da Türkiye’ye nakline ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son Güncelleme: 12.10.2018 11:44
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