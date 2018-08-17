Resmi Gazeteden Haberler...



YSK, KORKUTELİ’NDE İSTİFA EDEN BİR İHTİYAR HEYETİ ÜYESİNİN YERİNE BİR KİŞİYİ SEÇİLMİŞ İLAN ETTİ



KKTC Ankara Büyükelçiliği’ne Kemal Köprülü atandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Köprülü’nün müdür/temsilci atanmasının ardından KKTC Ankara Büyükelçiliği görevi 1 Eylül’de başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, halen KKTC Ankara Büyükelçisi görevini sürdüren Fazıl Can Korkut ise 1 Eylül itibarıyla Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde görevlendirildi.

KORKUTELİ’NDE İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Korkuteli köyünde, ihtiyar heyeti üyesi İlhan Yalçın istifa etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yalçın’ın yerine, Nihat Bebek’in seçilmiş olduğunu ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK duyurusuna göre, 24 Haziran yerel seçiminde, Gazimağusa ilçesine bağlı İnönü/Korkuteli ihtiyar heyeti üyesi seçilen İlhan Yalçın, istifa etti.

YSK, Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, istifa eden üyenin yerine, 24 Haziran’daki seçimde seçilemeyenler arasında en çok oyu alan Nihat Bebek’in seçilmiş olduğunu ilan etti.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nca saptanan yeni asgari ücrete Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu’nun (Türk-Sen) yaptığı itirazı, değerlendirilmek üzere komisyona havale etti.

Komisyon, 7 Ağustos’taki toplantısında yılın ikinci asgari ücretini oy çokluğuyla,aylık brüt 2 bin 620 TL olarak belirlemişti. Mart ayından beri asgari ücret 2 bin 365 TL olarak uygulanıyor.

