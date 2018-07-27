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Resmi Gazete’den Haberler…

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç görevinden alındı, yerine Metin Bilmem atandı.

Resmi Gazete’den Haberler…

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç görevinden alındı, yerine Metin Bilmem atandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:13
Resmi Gazete’den Haberler…

 Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç görevinden alındı, yerine Metin Bilmem atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameye göre Çebiç, 25 Temmuz itibarıyla görevden alınırken, Bilmem’in ataması da dünden itibaren geçerli oldu.
ANAOKULA İSİM… “İSKELE MAARİF ANAOKULU”
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı Şht. İlker Karter İlkokulu bünyesinden ayrılarak, 21 Ekim 2011 tarihinden itibaren yeni binasında eğitim veren anaokulu bölümünün, "İskele Maarif Anaokulu" olarak adlandırılmasına ve hizmetlerine bu isimle devam etmesine karar verdi.
BARIŞ HAREKATI’NDAN ÖNCE YABANCILARDAN ALINAN MALLARLA İLGİLİ TASARI
1974 Barış Harekatı’ndan önce yabancılardan sözleşmeyle alınan taşınmaz malların kaydını düzenleyen yasada değişiklik öngören tasarı, Resmi Gazete’de yayımlanarak görüş ve öneriler için halkın bilgisine sunuldu.
Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.
Tasarı, Barış Harekatı’ndan önce yabancılardan mal alıp adına kaydettirmemiş kişilerin sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.
 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 16:22
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