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Resmi gazete’den haberler…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanlığı’na Boysan Boyra atandı.

Resmi gazete’den haberler…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanlığı’na Boysan Boyra atandı.

24 Nisan 2018 Salı 14:05
Resmi gazete’den haberler…

DAÜ VYK YENİDEN OLUŞTURULDU… BAŞKAN BOYSAN BOYRA OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanlığı’na Boysan Boyra atandı.

Bakanlar Kurulu’nun 17 Nisan tarihli DAÜ VYK’ya atamalarla ilgili kararı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 20 Nisan’da onaylandı.

Buna göre, DAÜ VYK Başkanı Boysan Boyra olurken, İlker Edip başkanlık görevinden alındı.

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Görevden alınan üyeler Recai Ergün’ün yerine Server Erozan, Mustafa Borataş’ın yerine Saffet Mehmetalioğulları, Ali Babaliki’nin yerine Gülsün Korun; görevinden istifa eden Oğuzhan Hasipoğlu’nun yerine Yaşar Gündeğer, görev süresi dolan Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın yerine Prof. Dr. A. Haluk Özen’in atanması, yine görev süresi dolan Prof. Dr. Emin Arat’ın yeniden atanması, Cevat Rıza ile Hayri Orçan’ın ise üyelik görevlerine devam etmeleri onaylandı.

KDV YASASI ALTINDA KİRA TAHSİLAT MAKBUZU

Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası altında Kira Tahsilat Makbuzu’yla ilgili tebliğ yayımladı.

Tebliğ ile söz konusu makbuz, KDV amaçları bakımından kullanılan belge kapsamına dahil edildi.

Son Güncelleme: 24.04.2018 17:42
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