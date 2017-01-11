RESMİ EVRAK SAHTELEME

Lefkoşa’da, bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan Ş.S. ( K-36), 2016 yılı içerisinde iş takibi ile muhasebe işlerini yaptığı bir iş yerinin, Vergi Dairesi’ne, İhtiyat Sandığı’na ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olduğunu bildiği halde, iş takibini ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu başka bir işyeri adına verilen “borcu yoktur” belgesi üzerine, borcu olan şirketin adını yazarak evrak sahteledi.

Polis açıklamasına göre, Ş.S’nin Çalışma Dairesi’ne vermek suretiyle tedavüle sürüp kayıt temin ettirdiği ve bu sayede şirket adına yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirmesini sağladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.