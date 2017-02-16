Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 07:49

Resmen Ölümden Döndü

Resmen Ölümden Döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Göçmenköy’de Demir Market’e doğru dönüş yapmak isteyen araba 18 yaşındaki motor sürücüsüne çarptı

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Mustafa Özden adlı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 12.15’de Göçmenköy’de bulunan Demir Market Önünde meydana geldi. Yönetimindeki NY 655 plakalı otomobili ile Metropol ışıkları olarak bilinen bölgeden Atatürk Spor Salonu ışıkları istikametine ilerleyen ve Demir Market’e doğru dönmek isteyen Afet Işık(K-34), karşı istikametten gelen Mustafa Özden (E-18) idaresindeki 07 SFG 61 Antalya plakalı motosikletin önünü tıkadı. Kaza sonucu motor sürücüsü aracından savrularak yaralandı.

Özden olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden kazada yaralanan Mustafa Özden’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.


Kaynak: Diyalog

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HASAN TAŞ SUÇSUZ ÇIKTI! HASAN TAŞ SUÇSUZ ÇIKTI!
13 Yeni Vatandaş 13 Yeni Vatandaş
Facianın Eşiğinden Dönüldü Facianın Eşiğinden Dönüldü
'MAĞUSALI 144 KİLOMETRE SÜRATTEYDİ!' 'MAĞUSALI 144 KİLOMETRE SÜRATTEYDİ!'
KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart’a Kadar Askıya Aldı KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart’a Kadar...
ÖZGÜRGÜN: "KKTC'NİN HİÇBİR NOKTASI PAZARLIĞA AÇIK DEĞİLDİR..'' ÖZGÜRGÜN: "KKTC'NİN HİÇBİR NOKTASI...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

HASAN TAŞ SUÇSUZ ÇIKTI!

Haberi Oku