Renklerin cinsel hayat üzerindeki etkisi!

İnsanların sevdiği renkler onların kişiliklerinde cinsel hayatlarına kadar birçok bilgi veriyor.



Kırmızı: Kırmızının aşkın ve arzunun rengi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sevdiği renk kırmızı olan kışkırtıcı ve heyecan verici bir kişiliğe sahiptir. Aşktaki ihtirasının yanında her zaman başka bir aşka da hazırdır. Kırmızı sevenler ateşli bir cinsel yaşama sahiptir.

Siyah: Bu rengi sevenler oldukça tutkulu ve dominant karakterlerdir. Monotonluk onların tek tahammül edemeyeceği şeydir.

Beyaz: Beyaz rengi sevenler asil, nazik, alçakgönüllü kişiler olurlar. Beyaz seven kişiler cinsellikte sıradışı olan kişiler değillerdir. Farklılıktan çekinebilirler.

Sarı: Aşkta tutkudan uzak bir renktir. Aşk konusunda bencil olabilirler. Entellektüel, zeki ve kendine güveni tam kişiler olurlar.



Pembe: Bu dinlendirici ve insanı rahatlatan bir renktir. Aşk rengi pembe olanlar neşeli kişilerdir. Heyecanlı ve eğlenceli kişilerdir.

Yeşil: Yeşil güven ve huzuru temsil eder. Aşkta yeşil sakinleştirici ve huzur vericidir. Yeşil sadakat rengidir. Bu rengi sevenlerin cinsel hayatı masumdur.

Mor: Asiliğin ve kendine güvenin rengi mor. Mor sevenlerin sanata yatkınlığı yüksek ve hayal dünyası geniştir. Aşkta ruh ikizini ararlar.

Turuncu: Turuncu seven kişiler duygusal ve hassas kişilerdir. Canlı ve heyecan verici ilişkiler tam onlara göredir. Cinsel ilişkide fantezileri oldukça geniştir ve şehvetlidirler.

Mavi: Sakinliğin simgesidir mavi. Mavi sevenler için güven ve sadakat oldukça önemlidir. Tutkulu aşık olurlar. Cinsel yaşamlarında iyidirler. Sevgi doludurlar ve partnerlerini mutlu ederler.

Kahverengi: Kahverengi seven kişiler paylaşımcı kişilerdir. Aşk hayatlarında inişli çıkışlı değillerdir. Dengesizliklerden hoşlanmazlar.