Rehberler Birliği’nden temiz çevre ve sağlıklı doğa uyarısı…

“TEMİZ ÇEVRE VE KUŞLAR TURİZM İÇİN ÖNEMLİ”



Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), temiz bir çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin olduğu, kuşların yaşadığı sağlıklı bir doğanın, turizm için çok önemli olduğunu vurguladı.

KITREB Başkanı Yusuf Nidai, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki durumun tam tersi olduğunu belirterek, bunun hem ülke turizmini olumsuz etkilediğini hem de kendilerini turistlerin önünde mahcup duruma düşürdüğünü belirtti.

Özel ilgi turizmi çerçevesinde her yıl binlerce turistin doğa yürüyüşü, dalış, kuş ve çiçek gözlemi için ülkeye geldiğini, bunun ülke ekonomisine önemli katkı olduğunu hatırlatan KITREB Başkanı Nidai, doğadaki çöplerin, avcıların attığı boş fişeklerin, oyulmuş dağların, kurumuş-kesilmiş ağaçların olumsuz izlenime neden olduğunu vurguladı.

Nidai, ülke turizmi açısından en iyi tanıtımın ülkeden memnun ayrılan turistler tarafından yapıldığını ifade ederek, çevre kirliliği, mutsuz ve kuş sesinden yoksun doğanın, bu tanıtımı gölgelediğini kaydetti.

Nidai, doğa yürüyüşü, çiçek ve kuş gözlemi turlarını doğadaki çöpler ve avcıların silah sesleri arasında yapmanın ülke turizmine yarar yerine zarar verdiğine, turistleri ve rehberleri mutsuz ettiğine dikkat çekerek, temiz çevre ve sağlıklı doğa için etkili tedbirler alınmasında çok geç kalındığını kaydetti.

KITREB Başkanı Yusuf Nidai, şöyle devam etti:

“YA KİRLETME YA TURİZM”

“Seçimimizi süratle yapmalıyız; ya temiz bir çevre ve kuşların olduğu sağlıklı bir doğada turizm faaliyetleri yapacağız, ya da çevremizi kirletmeye, doğamızı mahvetmeye ve turizmimizi kendi elimizle baltalamaya devam edeceğiz. İkisi bir arada olmuyor.

Kuşlarımızı görmeye gelen turistlere azalan değil, çoğalan ve çeşitlenen kuşlarımızı göstermeliyiz. Bunu, etraftan gelen silah sesleri, her yerde önümüze çıkan boş fişekler ve başımıza yağan saçmaların arasında yapamayız. Sürekli kirlenen ve daralan doğamızda da bu mümkün değildir.

Yurdumuzu temiz tutmak, doğamızı korumak ve üzerindeki av baskısını hafifletmek için tedbirler almak, sürdürülebilir turizm için, acilen gereklidir.”

“DOĞADAN YANA TARAFIZ… ÜVEYİKLERİN KORUNMASINA ÇALIŞACAĞIZ”

Nidai, turizm emekçileri olarak doğadan yana taraf olduklarını da vurgulayarak son günlerde yeniden alevlenen nesli tehlikedeki üveyiklerin avlanması konusuna da değindi.

Nidai, üveyik gibi hem nesli tehlikede hem de göçmen olan bir kuş türünün avlandığı ülke olmanın turizm açısından da olumsuz imaj yarattığını, bu bilinç çerçevesinde çevre örgütleriyle birlikte üveyiklerin korunmasına çalışacaklarını belirtti.

Yusuf Nidai, biyolojik çeşitlilik ve türler arasındaki dengenin olmadığı güçsüz bir doğada turizm faaliyetleri yapılamayacağı gibi, bu durumdaki bir doğanın insanların yükünü çekmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Nidai, açıklamasında, “Sürdürülebilir yaşam ancak sürdürülebilir doğayla mümkündür” ifadelerine yer verdi.

