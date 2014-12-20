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Reha Arar “Kıbrıs'ta İş Yapmak Zor Ama Zevklidir.“

Kuzey Kıbrıs'ta turizm yatırımı yapmanın zor ama zevkli olduğunu söyleyen Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı ve TYD Kıbrıs Temsilcisi Reha Arar, Ada'da turizmin gelişmesi için Türk Hava Yolları'nı göreve davet etti.

Reha Arar “Kıbrıs'ta İş Yapmak Zor Ama Zevklidir.“

Kuzey Kıbrıs'ta turizm yatırımı yapmanın zor ama zevkli olduğunu söyleyen Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı ve TYD Kıbrıs Temsilcisi Reha Arar, Ada'da turizmin gelişmesi için Türk Hava Yolları'nı göreve davet etti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 10:03
Reha Arar “Kıbrıs'ta İş Yapmak Zor Ama Zevklidir.“
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Merit Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve TYD Kıbrıs Temsilcisi Reha Arar ile Kuzey Kıbrıs Turizmini konuştuk. Türk yatırımcılara her türlü desteği vereceklerini belirten Arar şu açıklamalarda bulundu:

"Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin hemen yanıbaşında askeriyle, milli eğitimi ve turizmi ile destek verdiği bir ülke. Biz burayı anarken yavru vatan diye anıyoruz. Yavru bir insanın karnından çıkan çok kutsal bir kavramdır. Ben eğitimi de turizmin içinde kabul ediyorum. Çünkü dinlenmek için değil okumak için orada bulunuyorsunuz. Eğitimde animatör yok barmen yok ama hoca var, asistan var, kantin var. Dolayısıyla turizm ve eğitim Kuzey Kıbrıs'ın tek ve en önemli sektörüdür.

Türk yatırımcının Kuzey Kıbrıs'ta yapacağı her yatırım hem Kıbrıs'ın gelişmesini hem Kıbrıs'ın balık tutmasını sağlamak için çok önemli. Biz Turizm Yatırımcıları Derneği olarak Kuzey Kıbrıs'ta özellikle yatırımcının önünün, ufkunun açılması ve yeni yatırımlar konusunda her türlü desteği vermek için ne gerekiyorsa yapacağız.

KIBRIS'TA İŞ YAPMAK ZOR AMA ZEVKLİDİR

Örneğin Grup olarak biz Kıbrıs'ta 14 yıl içinde çok güzel oteller yaptık. Akdeniz'in en güzel otellerinden birini hayata geçirdik. Merit Royal'i yarattık. Kolay mı oldu? Hayır. Kıbrıs'ta iş yapmak zordur ama zevklidir. Sonucunda eseri gördüğünüz zaman bundan duyduğunuz haz kolay bir eseri meydana getirirken duyduğunuz hazdan daha değerlidir.

"THY ALTIN SEPETTE YUMURTALAR SUNMUŞ OLUR"

Türk Hava Yolları'nı bir kez daha göreve davet ediyorum. THY eğer potansiyel ülkelerden touchdown'lu uçuşlar koyarsa Kuzey Kıbrıs turizmine altın sepet içinde yumurtalar sunmuş olur. O bakımdan Türk Hava Yolları'nın Kuzey Kıbrıs'a özellikle İran'dan, siyasi problemlerin çözülmesi halinde Suriye'den, diplomatik problemlerin olmadığı bir zamanda Tel Aviv'den, İtalya'dan, dost Azerbaycan'dan ve de Rusya'dan Ankara, Adana, Erzurum merkezli touchdown seferler koymasının Kuzey Kıbrıs turizmi için altın sepette yumurta olarak görüyorum.

"21. YY'DA İNSANLAR KIBRIS'TA SERBESTÇE GEZMELİDİR"

Tabii Kıbrıs'ta iki ülke federel sisteme dönmeli. Fakat bu sorun buzdolabına konmuş vaziyette. Ümidimiz Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantör ülke olarak bu konuya daha sıcak yaklaşarak sorunu çözmesidir. Şu anda Güney'e gelen ziyaretçiler Kuzey'e geçebiliyor ama Kuzey'e gelen schengen'i yoksa Güney'e geçemiyor. Türk vatandaşları sonradan benim gibi Kıbrıs vatandaşı olduysa Güney'e geçemiyor. Mesela ben adımımı atmadım. Bu kadar yıldır geçemiyorum. Çünkü o hakka sahip değilim. Eminim ki bu sorunlar zamanla çözülecek ve bu da bir turizm olacak. Turizm, dil, din, ırk, renk ayrımı olmadan insanların sorunsuz gezmesidir. Artık 21. yüzyılda insanlar Kıbrıs'ta serbestçe gezmelidir."
 

Son Güncelleme: 20.12.2014 10:08
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
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