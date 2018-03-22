Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Müslüman Kıbrıs Türkü üç ayları ve diğer kandilleri olduğu gibi, Regaip Kandili’ni de daima bir bayram havasında karşılamış, bu geceyi Yüce Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan istek ve arzusunu hayata geçirmek için değerlendirmiştir” dedi.

Atalay, bu gecelerin zihinsel, duygusal ve eylem olarak manevi arınma, yenilenme fırsatı; toplum olarak birlik, beraberlik, dayanışma gibi değerlerin onarıldığı, sosyal dokunun sağlamlaştırıldığı, çevre ve diğer canlılara karşı sorumlulukların hatırlandığı zamanlar olması gerektiğini kaydetti.

Atalay, Kandil dolayısıyla Hz. Ebubekir Camisi’nde saat 18.40’ta program düzenleneceğini ve BRT 2’ den canlı yayınlanacağını ekledi.