Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117840
ALTIN
168.079
DOLAR
3.9249
STERLİN
5.5484
EURO
4.8370
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok...
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek

22 Mart 2018 Perşembe 11:49
Regaip Kandili bu gece idrak edilecek
banner238

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Müslüman Kıbrıs Türkü üç ayları ve diğer kandilleri olduğu gibi, Regaip Kandili’ni de daima bir bayram havasında karşılamış, bu geceyi Yüce Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan istek ve arzusunu hayata geçirmek için değerlendirmiştir” dedi.

Atalay, bu gecelerin  zihinsel, duygusal ve eylem olarak manevi arınma, yenilenme fırsatı; toplum olarak birlik, beraberlik, dayanışma gibi değerlerin onarıldığı, sosyal dokunun sağlamlaştırıldığı, çevre ve diğer canlılara karşı sorumlulukların hatırlandığı zamanlar olması gerektiğini kaydetti.

Atalay, Kandil dolayısıyla Hz. Ebubekir Camisi’nde saat 18.40’ta program düzenleneceğini  ve BRT 2’ den canlı yayınlanacağını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Talip AtalayRegaip Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
Ayda Tilki anısına oynadılar
Ayda Tilki anısına oynadılar
Başkan Harmancı: Artı bir farkla, Lefkoşa farkında
Başkan Harmancı: Artı bir farkla, Lefkoşa farkında

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim