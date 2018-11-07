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Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”

ŞEHİR PLANCILARI ODASI BAŞKANI REFİKOĞLU, DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA YAŞANAN SORUNLARA İŞARET ETTİ

Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”

ŞEHİR PLANCILARI ODASI BAŞKANI REFİKOĞLU, DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA YAŞANAN SORUNLARA İŞARET ETTİ

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”

ŞEHİR PLANCILARI ODASI BAŞKANI REFİKOĞLU, DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA YAŞANAN SORUNLARA İŞARET ETTİ

 “KAÇAK YAPILARA İŞLETME İZNİ VEREN BELEDİYELER VAR”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, planlamada yaşanan sorunlara işaret etti.

Refikoğlu, KKTC Şehir Plancıları Odası olarak bu yıl herhangi bir etkinlik yapmayacaklarını belirterek, yapılacak veya yapılmak istenen herhangi bir etkinliğin mesleğin sahipleri tarafından yapılmadığının bilinmesini istedi.

Kaçak yapılar ve peşkeş haberlerinin sürekli gündemde olduğunu kaydeden Refikoğlu, “Bir yandan 55/89 İmar Yasası’nın yürürlüğe girdiği günden itibaren planlama açısından en yoğun günler yaşanırken bir yandan da siyasilerin sermayenin kontrolü altında olduğu en yoğun dönemdeyiz. Bir yandan emirname yapılsın denirken, diğer yandan emirname yapılsın talimatı veren kişiler tarafından emirnameler rafta bekletiliyor” ifadelerini kullandı.

“KAÇAK YAPILARA İŞLETME İZNİ”

Kaçak yapılara işletme izni veren, arsa niteliğinde dahi olmayan arazilere yapı yapılmasına göz yumup buralara işletme izni veren, aldığı otopark paraları ile bölgede otopark sağlaması gerekirken toplanan paraları belediye çalışanlarını ödemek için kullanan belediyeler bulunduğunu savunan Refikoğlu, şöyle devam etti:

“Göz göre göre yasalara, yürürlükteki imar planlarına aykırı hareket eden belediyeler ve devlet daireleri vardır. Üniversitelerde şehircilik eğitimi verilirken en kötü plan plansızlıktan iyidir deniyor. Peki bu planların ne kadarını anlıyoruz, ne kadarını uyguluyoruz? Yürürlükteki İmar Planı’na aykırı yeni hastane yeri belirleniyor, yeşil alan olarak belirlenen yere beton dökülüp Açık Pazar Yeri ve otopark yapılmaya çalışılıyor.  Halbuki İmar Planları yapılırken en az 40 kurumdan görüş ve veri toplanıyor, ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek gruplarından görüşler isteniyor, anketler ve arazi kullanım çalışmaları yapılıyor ve belirlenen vizyonlar ve verilen kararlar bunların ışığında ortaya çıkıyor.  Keşke her şey bir bakanın ‘ben buraya şu kadar katlı şu şekilde Sosyal Konut yapacağım’ veya bir diğer bakanın akrabasının ‘ben buraya üniversite yapacağım’  demesi kadar kolay olsaydı. Zaten bu kadar kolay olsaydı dünyada böyle bir meslek dalına gerek kalmazdı. Dolayısı ile Dünya Şehircilik Günü gibi bir gün de oraya çıkmazdı. Mesleğimize bu kadar müdahale ediliyorken, bizim içimizden Dünya Şehircilik Günü’nü  kutlamak gelmiyor”

Odanın “Mesleki Yetki ve Hizmet Tüzüğü” bulunmadığını kaydeden Refikoğlu, “Bazı meslek odalarının haksız elde ettikleri yetkileri paylaşmamak adına tüzüğümüzün önüne engel konuluyor ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de bu konuda yıllardır gereğini yapmıyor” iddiasına bulundu.

Refikoğlu, dünyadaki tüm meslektaşlarının Dünya Şehircilik Günü’nü kutladı.

Son Güncelleme: 07.11.2018 18:30
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