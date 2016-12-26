BRT’nin 53’üncü kuruluş yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşmada “kalıcı bir barışa ulaşmayı sizler gibi arzu ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı “Haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacağımız, gelecek kuşaklara barış ve refah içinde bir ada bırakalım istiyoruz” dedi.

"Referandum sürecinde BRT’ye büyük görev düşecek"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi bir Cenevre süreci olduğunu anımsatarak, sürecin başarılı olması durumunda BRT’ye büyük görev düşeceğini ifade etti.

Demokratik çoğulcu bir anlayışın BRT’de hakim olmasını gözeteceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “her düşünce ve görüşün bu ekranlarda yer almasını isteyecek ve gözeteceğiz. Doğru kamuoyu ve sağlıklı karar, ancak böylesi ortamda kendisini gösterebilir” dedi.

Tek sesliliğin artık geride kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının BRT’den beklentisinin çok seslilik ve çok renklilik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halkın BRT’den beklentisi tüm toplumsal renkler ve seslerin ekranlardan topluma yansımasıdır. Birlik bütünlük, ancak çok sesliliğin sentezi ile mümkündür. Hem kurumun hem toplumun çok sesliliği çok önemli. Bunların daha iyi olması gerekir. BRT geçmişten günümüze epey mesafe aldı. Bunu görmezden gelemeyiz.

Tek ses olarak başlayan ve mücahidin sesi olarak yayın yapan BRT, daha sonra toplumun sesine dönüştü. Ancak her şeyiyle ideal ve mükemmel bir noktaya gelmek için yapacak çok iş, kat edilecek çok mesafe var” şeklinde konuştu.

BARIŞ ve REFAH İÇİNDE BİR ADA

BRT’nin 53’üncü kuruluş yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşmada “kalıcı bir barışa ulaşmayı sizler gibi arzu ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı “Haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacağımız, gelecek kuşaklara barış ve refah içinde bir ada bırakalım istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Acıları değil huzuru ve refahı paylaşalım. Bunun başarılması sadece Kıbrıs Türk tarafında bağlı değildir. Aynı tavrı Kıbrıs Rum tarafının da göstermesi gerekir. Referandum sürecinde de BRT’ye büyük görevler düşecek. Demokratik çoğulcu bir anlayışın BRT’de hakim olmasını gözeteceğiz, her düşünce ve görüşün bu ekranlarda yer almasını isteyecek ve gözeteceğiz. Doğru kamuoyu ve sağlıklı karar ancak böylesi ortamda kendisini gösterebilir”.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 53 yıl önce Cumhurbaşkanlığı avlusundaki bir garajda yayına başlayan BRT’nin bugün geldiği aşamaya emek ve alın teriyle katkıda bulunanlara teşekkür etti.





