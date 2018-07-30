Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu OAB sorunları ve taleplerini iletti

Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Okul Aile Birliği (OAB), 2006 yılında açılan okulun çözülmeyen sorunlarının, yıllar içinde birikerek arttığını belirterek, sorunları ve çözüm önerilerini iletti.

OAB Başkanı Dursun Çebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dipkarpaz Recep Tayyip Erddoğan Ortaokulu’nun her yıl öğretmen eksiği ile açılıp, öğretmen eksiği ile sezon sonuna kadar devam ettiğini belirtilerek, “ Bu yıl okulumuz öğretmen eksiği ile açılırsa öğrencilerimizi kesinlikle okula göndermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Nakil sorununa da değinilen açıklamada, okula tayini çıkan öğretmenlerin, okula hiç gelmeden nakillerini başka okullara aldırdıkları ileri sürülerek, Nakil Tüzüğünün değişmesi ya da Dipkarpaz’ a gelen öğretmenlere ayrı teşvik verilmesi önerildi.



Dipkarpaz’ daki lojman sorununa da değinilen açıklamada, fiziki sorunlara dikkat çekilerek, 12 yıldır okula “bir çivi dahi çakılmadığı”, bozuk olan klimaların değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.



Öğrencilerin 12 yıldır beton zemin üzerinde, yağmur, çamur ve güneşte spor faaliyetleri yaptıkları belirtilerek, spor salonu ihtiyacı da dile getirildi.



