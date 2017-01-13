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13 Ocak 2017 Cuma 08:40

RAUF DENKTAŞ'IN VEFATININ 5. YILI

TC Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 5. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

RAUF DENKTAŞ'IN VEFATININ 5. YILI
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RAUF DENKTAŞ'IN VEFATININ 5. YILI

TC  Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 5. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Mesajda, hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, büyük bir özveriyle savunduğu kaydedildi.

Açıklamada, her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik gösteren Denktaş'ın, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki müstesna yerini daima koruyacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkının, Rauf Denktaş'ın gösterdiği yolda yıllardır sürdürdüğü haklı davanın, adada adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası'nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanı haline gelmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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