Rauf Denktaş: 'Hadjigeorgiou yalan söylüyor'

Güney Kıbrıs' ı Avrupa Parlamentosu'da temsil eden Milletvekili Takis Hadjigeorgiou tarafından Avrupa Parlamentosu Başkanı Sn. Martin Shultz’a hitaben yazılan yazının içeriği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş değerlendirmesinde "Radikal milliyetçilerin, söz konusu sendikanın üyelerini tahrik edici saldırılarda bulunduğunu ve KTÖS binasına ve üyelerine saldırı ve linç girişimi olacağını belirtti." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını,yalan olduğunu belirtti.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş'ın imzasıyla yayınlanan bildirinin tam metni şu şekildedir.

Bugün Güney Kıbrıs' ı Avrupa Parlamentosu'da temsil eden Milletvekili Takis Hadjigeorgiou'nun yazdığı mektup ve içeriğindeki gerçek dışı beyanatlar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş bulunuyoruz.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sn. Martin Shultz’a hitaben yazılan yazının içeriğinde “radikal milliyetçilerin, söz konusu sendikanın üyelerini tahrik edici saldırılarda bulunduğunu ve KTÖS binasına ve üyelerine saldırı ve linç girişimi “ olacağı belirtilmiştir.

KTÖS Genel Sekreterinin kısa süre önce Avrupa Parlamentosu tarafından 'Citizen's Prize' (Vatandaşlık Ödülü) ile ödüllendirildiğini ve KTÖS Genel Sekreterinin “çözüm için”, hele de gelinen kritik aşamada, önemli ve aktif bir rol üstlendiğini belirtilmiştir.

Kıbrıslı Türklerin demokratik ve sosyal bir eylem hakkı olmasından bile rahatsızlık duyan KTÖS yönetimi, işlerine geldiğinde fikir özgürlüğünü sahiplenen işine gelmediğinde ise şikâyet eden zihniyetler olduklarını bir kez daha ispatlamış, işbirlikçiliklerini bir kez daha beyan etmişlerdir.

Bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikasının siyasi taraf gütmeden, ayırımcılık yapmadan hareket etmesi gerektiği düşüncesi ile eyleme katıldık.

KTÖS Yönetiminin kışkırtıcı tavırlarına rağmen eylemimizde hiç bir şiddet eğilimi ya da belirtisi yoktu.

Buna rağmen bu demokratik eylemi “linç girişimi” olarak niteleyen zihniyet olsa olsa kendi faşist zihniyetlerinin bir tezahürü, demokrasiye zerre kadar inanmadıklarının göstergesi olur.

Sayın Takis Hadjigeorgiou’nun Avrupa Parlamentosu Başkanına göndermiş olduğu bu yazı, KTÖS yönetiminin neden olduğu bir yalan ve utanç belgesi olarak Elcil ve taraftarlarının omuzunda ağır bir yük olarak kalacaktır.

Demokratik hakkımız olan bir eyleme katıldık. Demokrat Parti olarak 3 Ocak 2017 tarihinde “Dur De!” İnisiyatifi tarafından organize edilen ve düzenlenen “Tarihsel değerlerimize sahip çıkalım, Kıbrıs Türk'ünün hassasiyetlerine zerre kadar saygı duymayanlara "Dur De !" yürüyüşüne katıldık ve destek verdik.

Kutsal öğretmenlik mesleğini icra eden birçok Demokrat Parti sempatizanımız vardır ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası üyesidirler. KTÖS 2017 Ajanda’sında yer alan yalanlar halkımızın büyük bir bölümünü derinden üzmüştür. Yayınlanan yalanların halkımızın çoğunluğunu rencide ettiğini göstermek için orada yer aldık.

Bu mektubun yazılımına alet olan sendika yöneticilerini bir kez daha kınıyorum. Umarım daha geç kalınmadan kimlerin yalan yanlış beyanatlarda bulunduğu ve statükonun gerçek savunucusu olduğunu herkes görür.

Sendika yönetiminin Kıbrıs sorununa çözümden yana bir tavır değil de Kıbrıslı Türkleri provoke ederek çözümsüzlüğün devamından yana çaba harcadığı açıkça görülmektedir.

Bu ülkede statükonun esas bekçiliğini yapan kendileridir. Bir demokratik eylem hakkımız bile KTÖS yönetimini rahatsız etmiştir.

Demokratik, barışçıl eylem yapma hakkımızdan dahi rahatsız olan KTÖS yönetimi artık “demokratik haklardan” bahsetmesin. KTÖS yönetimi için demokratik haklar sadece kendilerine tahsis edilmiş haklardır.

Öğretmenlerimizin önemli bir bölümünü temsil eden, Kıbrıs Türk mücadele ve demokrasi tarihinde önemli bir yeri olan KTÖS ve mücadele yıllarında TMT içinde görev almış KTÖS üyelerini öz değerlerimiz olarak kalbimizin ayrı bir yerine saygı ile koyarak; Takis Hadjigeorgiou’nun yalanlarının arkasına saklanmaya çalışan bugün ki yönetimin sendikayı bağladığı zincirlerden kurtarma zamanı artık gelmiştir. Bu görev de yurtsever demokrat öğretmenlerimize düşmektedir.



