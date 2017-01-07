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07 Ocak 2017 Cumartesi 09:25

RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI DAĞITTI

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RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI DAĞITTI
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RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI DAĞITTI

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Kurucu Cumurbaşkanı Rauf Denktaş’ı  anma haftası çerçevesinde yayın organı olarak çıkardığı Denktaş Çocuk Kitabı’nı ilkokullara dağıtmaya başladığını bildirdi.

Dernek Başkanı Latif Akça yaptığı yazılı açıklamada, çocuk kitabı ve diğer yayınlarını düzenli olarak basarak Kıbrıs davasını anlatmaya, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akça, Kıbrıs Türklerine tarih bilinci kazandıran Denktaş Çocuk Kitabı’nın  gerek çocukların gerekse büyüklerin zevkle okuduğu, okuyanların zihninde kalıcı etki bırakan, gençleri uyanık tutacak Kıbrıs tarihini ve mücadeleyi  anlatan bir yayın olduğunu kaydetti.

Akça, Kıbrıs Türklerinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu, halkın zihninden tarih bilincinin silinmekte, Türkiye ile  bağların koparılmak istenmekte, Kıbrıs Türklerinin sürekli olarak algıları ile oynanarak  Rum aldatmalarına hazır hale getirilmekte olduğunu ileri sürdü.

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Rauf Raif Denktaş DerneğiÇocuk KitabıIlkokul
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