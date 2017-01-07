RAUF DENKTAŞ DERNEĞİ, İLKOKULLARA ÇOCUK KİTABI DAĞITTI

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Kurucu Cumurbaşkanı Rauf Denktaş’ı anma haftası çerçevesinde yayın organı olarak çıkardığı Denktaş Çocuk Kitabı’nı ilkokullara dağıtmaya başladığını bildirdi.

Dernek Başkanı Latif Akça yaptığı yazılı açıklamada, çocuk kitabı ve diğer yayınlarını düzenli olarak basarak Kıbrıs davasını anlatmaya, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akça, Kıbrıs Türklerine tarih bilinci kazandıran Denktaş Çocuk Kitabı’nın gerek çocukların gerekse büyüklerin zevkle okuduğu, okuyanların zihninde kalıcı etki bırakan, gençleri uyanık tutacak Kıbrıs tarihini ve mücadeleyi anlatan bir yayın olduğunu kaydetti.

Akça, Kıbrıs Türklerinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu, halkın zihninden tarih bilincinin silinmekte, Türkiye ile bağların koparılmak istenmekte, Kıbrıs Türklerinin sürekli olarak algıları ile oynanarak Rum aldatmalarına hazır hale getirilmekte olduğunu ileri sürdü.