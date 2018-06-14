Ramazan Bayramı... Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Mesaj

“BAYRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ BARIŞÇIL DUYGULARIN TÜM DÜNYAYA YAYILMASI DİLİYORUZ”Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramın öngördüğü barışçıl duyguların tüm dünyaya yayılması dileklerini ileterek, halkın Ramazan Bayramını kutladı.Çakıcı, bayram mesajında şunları da kaydetti:“Ramazan Bayramı bir aylık nefis kontrolü sonrasında yapılan kutlamalardan doğan bir bayramdır. Ancak, bu inancın doğduğu Ortadoğu\'da maalesef insan nefsinin kontrolsüzlüğüne dayalı emperyalist sömürü amaçlı savaşlar kesintisiz devam etmektedir. Sıcak çatışma olmasa da ülkemizde barıştan uzak, neo-liberalizm denen sömürü düzeninde yaşam savaşı verilmektir. Dörtlü koalisyon hükümeti toplumdaki beklentileri karşılamaktan uzak, Kıbrıs sorununda olduğu gibi sosyo ekonomik sorunlara çözümler üreten politikaları olmayan bir tutum izliyor, yasaların öngördüğü asgari ücretin 3 kez belirlenmesi gerektiğini aklına bile getirmiyor. Bayrama böyle bir dönemde giriyoruz. Her şeye karşın bayramın öngördüğü barışçıl duyguların tüm dünyaya yayılması dileklerimizle tüm halkımızın Şeker Bayramı\'nı kutlarız.”(RÇ/HÖ)