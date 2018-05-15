Ramazan Ayı Başlıyor…ilk Oruç Yarın Tutulacak

RAMAZAN BAYRAMI 15 HAZİRAN’DALefkoşa, 15 Mayıs 18 : Ramazan ayı yarın başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak ve ilk sahur yemeğine bu gece kalkılacak.Ramazan ayının ilk orucu da yarın tutulacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününü 11 Haziran Pazartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek.Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 Haziran’da son teravih namazı kılınacak ve 14 Haziran günü son oruç tutulacak.Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma günü olacak ve bayram namazı saat 06.16’da kılınacak.Bu yılki fitre miktarı 25 TL olarak belirlendi.(GÖZ/ŞEB) İMSAKİYE EKTE