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Ramazan hangi günde başlayacak ?

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın Ramazan Ayı öncesinde ülke genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Ramazan hangi günde başlayacak ?

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın Ramazan Ayı öncesinde ülke genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldiği bildirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:52
Ramazan hangi günde başlayacak ?

RAMAZAN AYI 16 MAYIS’TA BAŞLIYOR…

ATALAY, DİN GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın Ramazan Ayı öncesinde ülke genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldiği bildirildi.

 

Din İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Dörtyol Kültür Evi’ndeki toplantıya, Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük, Din Görevlileri Sendikası Genel Sekreteri Cengiz İşkey, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik ve ülke genelinde görev yapan imam ve müezzinler katıldı.  

Toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Ramazan Ayı öncesinde camilerde alınacak tedbirlere değinen Atalay, Ramazan ayında yapılacak hizmetler ve 20 Haziran’da başlayacak Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları öncesi hazırlıklar gibi konularda bilgi aktardı.  

2018 yılı Fitre miktarının alt sınırının 25 TL olarak belirlendiğini de aktaran Atalay, hatimle teravih namazı, itikâf konusu, mukabele, camilerde görevli değişimi ve camilerde yapılacak vaazlar gibi konularda görüşlerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
RamazanAyı16Mayıs
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