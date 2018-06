CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI VE EŞİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA HALKLA BAYRAMLAŞACAK



HALA SULTAN TEKKESİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLECEK, MERKEZİ, CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK



BELEDİYELER HİZMETLERİN AKSAMAMASI İÇİN TEDBİR ALDI



İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan Ramazan Bayramı yarın başlıyor.

Ramazan ayının son orucu arife olan bugün tutuluyor. Yarın 3 günlük bayram tatili başlıyor.

Bayram namazı ise yarın sabah saat 06.16’da kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

BAYRAM NAMAZI SAAT 06.16’DA…FİTRE 25 TL

Ramazan Bayramı namazı, yarın sabah saat 06.16’da kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan Bayramı için verilecek fitreyi 25 TL olarak belirledi. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramın ilk günü Cumhurbaşkanlığı’nda 10.00-11.00 saatleri arasında halkla bayramlaşacak.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.



HALA SULTAN ZİYARETİ

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacak, ancak isteyen ziyaretçiler, yanlarında ayrıca su ve yiyecek götürebilecek.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, yaşamda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden olduğuna işaret edilerek, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağının hiçbir zaman unutmaması gerektiği vurgulandı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.



LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla, gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 şikayet hattına bildirebilecek.

FUAR ALANI’NDA BAYRAM YERİ KURULACAK

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak ve ayrıca Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dahil denetimlerine devam edecek. Ekipler ayrıca kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini müsadere edecek.

LTB Halk sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Ramazan Bayramı’nda LTB’ye bağlı defin işleri de aksamadan devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak.

Bayramda mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Belediye defin işleri için 22 32030, 22 32033, 0548 834 05 82 numaralı telefonların kullanılabileceğini açıkladı.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Gazimağusa Belediyesi, yaptığı düzenlemeler doğrultusunda, Ramazan Bayramı süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bütün birimler bayram süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla yeniden organize edildi.

Bayram çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, merkezden kaynaklanacak herhangi bir aksama veya büyük çaplı arıza olmaması durumunda, bölgeler belirlenen program çerçevesinde su almaya devam edecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi ekipleri bayram hazırlığı kapsamında mevcut mezarlıklarda eski mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde temizlik çalışması yaptı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği tatil boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edecek.

1. ve 2. gün kapalı olacak mezbahanın, 3. günü saat 14.00’da karantina bölümü açılacak ve hayvan kabul edilecek. Cenaze ve defin hizmetleri, her zaman olduğu gibi, bayram ve tatil günlerinde devam edecek. Bu konuda 0548 816 60 51 numaralı hizmet telefonu, yirmi dört saat aranabilecek.



Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar, acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 185 veya 630 0 500 numaralı telefonlarını arayabilecek.

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda Bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Bayram tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı. Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan Belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşların Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekleri de belirtildi:

“Bayındırlık, İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04, Su İşleri 0542 882 11 18, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 16, Cenaze ve Defin İşleri 0533 840 52 20, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20/0548 888 21 18, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.”

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Güzelyurt Belediyesi Ramazan Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilmekte olan hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirilecek.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları tüm tatil süresince normal program aksatılmadan insanların rahatsız olmayacakları saatlerde ekipler tarafından kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Açıklamaya göre, tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi de sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi, talep olmaması nedeni ile bayram tatili süresince kapatılacak ve Bayram sonrası normal programa devam edecek. Tatil süresince 0548 829 3263 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Belediye kesimhanesi ile ilgili, talebe uygun olarak kesim günleri ve saatleri artırılarak ilgili sektöre duyuruları yapıldı.

Güzelyurt Açık Pazar ise, bayramın ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle kurulmayacak.

Kalkanlı ODTÜ KK Kampusu ile Güzelyurt arasında kurulan ring hattı ihtiyaç doğrultusunda sefer sayısı azaltılarak sürdürülecek.

Belediye tarafından sürdürülmekte olan yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına Bayramın birinci günü hariç rutin olarak devam edilecek.

Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası’nın çalışma saatleri yeniden düzenlenerek açık bulundurulması sağlanacak. Buna göre çalışma saatleri şöyle; “Yarın 07.30-13.00, 16.00-18.00, Cumartesi (bayramın ikinci günü): 09.00-12.00.”

Açıklamaya göre, alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İSKELE BELEDİYESİ, BAYRAMA HAZIR

İskele Belediyesi de, hafta sonuyla birlikte 3 gün sürecek Ramazan Bayramı’nın İskele’de huzur içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını duyurdu.

Buna göre, İskele’de defin ve su işlemleri kesintisiz devam edecek olup mezbaha ve çöp toplama işlemi ise bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek.

Öte yandan vatandaşın hafta sonunda da su almasını sağlamak için Cumartesi günleri açık olan İskele Belediye Veznesi, bayramın 2. günü olan Cumartesi de 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verecek. İskele Belediyesi’ne; 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.

SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi mezarlıklarda da önlem aldı. Rutin temizliğinin yanı sıra vatandaşın arife günü ve bayram süresince de ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve belde mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan bayram tatili süresince defin işlemleri kesintisiz hizmet verecek. Cenaze ve defin İşlemleri ile ilgili 0548 810 11 05 telefondan bayram süresince de bilgi alınabilecek.

Bayram süresince oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için önlemler günler öncesinden alındı, bayram süresince bir ekip hazırda bekletilecek.

İskele Belediyesi, vatandaşların su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu arayabileceklerini duyurdu.

BÜFE KAPALI, PLAJ AÇIK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ise Ramazan Bayramı’nın 1. gününde yalnızca büfe kapalı olup şezlonglar vatandaşların kullanımına açık olacak. Bayramın 2. ve 3. gününde ise halk plajı, rutin işleyişine devam edecek. Yine sahilde bulunan Babutsa Büfe ise bayram süresince açık olacak.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

“Genel sorun bildirimi 444 21 22, Ustabaşı 0548 810 11 05, Su İşleri 0548 810 12 29, Defin İşlemleri 0548 810 11 05”

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

“Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19.”

LEFKE BELEDİYESİ

Lefke Belediyesi de Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak, tatil süresince kentin huzurlu olması için gerekli önlemleri aldı.

Bayram süresince Lefke Belediyesi’nde ulaşabilecek numaralar şöyle; “Usta başı 0533 8262126, Su arıza 0533 8268342, Polis 0392 7287424, Hastane 0392 7236351.”

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi de, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Halkın bayramını da kutlayan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli yaptığı açıklamada, bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini aldıklarını belirterek, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranabilecek.