Rallide Sırada Lefkoşa Var...

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı Lefkoşa Rallisi, 1-2 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.



Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’ndan (KKTOK) verilen bilgiye göre, 1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek startla başlayacak rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler.



Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.



Rallinin zaman tablosu şöyle:



1 Eylül Cumartesi: Start Selimiye Camii 17.30, Lefkoşa SSS 18.00



2 Eylül Pazar: Fota 1 10.18, Fota 2 11.06, Yılmazköy 1 13.09, Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20, Alayköy 17.03, Finish Podyum Selimiye Cami 18.30



