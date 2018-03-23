Rakamlar tehlikenin boyutunu gösteriyor

Son 3 ayda ülkede meydana gelen ve mahkeme raporlarına da yansıyan cinsel istismar, taciz ve tecavüz olayları hem vatandaşı hem de aileleri tedirgin etmeye başladı. Çirkin olaylara maruz kalanların yaş ortalamasının da çocuk yaşta olması bir diğer dikkat çeken korkutucu boyut olarak göze çarptı

Meydana gelen cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarının ağırlıklı olarak başkent Lefkoşa’da gerçekleştiği görülürken, bunu Girne ve Mağusa izliyor. Lefkoşa’da Ocak-Şubat-Mart ayının 21’ini kapsayan süre boyunca 7 cinsel istismar, taciz ve tecavüz olayı yaşanırken, Lefkoşa’da 3, Girne’de 2, Mağusa’da 2 olay gerçekleşti

Son iki ayda ülkede meydana gelen ve mahkeme raporlarına da yansıyan cinsel istismar, taciz ve tecavüz olayları hem vatandaşı hem de aileleri tedirgin etmeye başladı. Çirkin olaylara maruz kalanların yaş ortalamasının da çocuk yaşta olması bir diğer dikkat çeken korkutucu boyut olarak göze çarptı.

Lefkoşa ilk sırada onu Girne ve Mağusa izliyor

Meydana gelen cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarının ağırlıklı olarak başkent Lefkoşa’da gerçekleştiği görülürken, bunu Girne ve Mağusa izliyor. Lefkoşa’da son 3 ay içerisinde 3 cinsel istismar, taciz ve tecavüz olayı yaşanırken, Girne’de 2, Mağusa’da 2 olay gerçekleşti.

Cinsel istismara maruz kalanlar ağırlıkla çocuk yaşta

Cinsel istismara maruz kalanların 8-12-13-14 ile 16 arasında değişen yaş ortalamalarına bakıldığında ise, daha çocuk yaşta sayılacak olmaları bakımından oldukça tedirginlik yaratıyor.

“Cinsel suçlarda artış var”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, bir süre önce Yeni Bakış gazetesine yaptığı değerlendirmede, son dönemlerde özellikle cinsel suçlar ile örgütsel, çeteleşme suçlarının ağırlık kazandığını kaydetmişti. Kayalı, son yıllarda cinsel suçlar ve örgütsel suçların uyuşturucu suçunun da önüne geçtiğini belirtmişti. Kayalı, “Uyuşturucu suçu yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Ancak bizim son dönemlerde dikkatimizi çeken bir diğer suç çeşidi cinsel suçlar oldu. Uyuşturucuyu biliyorduk ancak cinsel suçlarla ilgili son dönemlerde ciddi bir artış var” dedi.

Cinsel suçları, örgütlü suçlar takip ediyor

Cinsel suçları takip eden bir diğer suç türü olan örgütlü suçların da son dönemlerde oldukça dikkat çeken suçlar arasında olduğuna vurgu yapan Kayalı, “Çeteleşmelerden oluşan suçlar bunlar. Her geçen gün artma eğilimi gösteren suçlar” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında neler oldu?

*Lefkoşa’daki “Antalya Pansiyon”da 16 yaşından küçük kız çocuklarının fuhuş yaptığı yönündeki ihbar üzerine gerçekleşen baskında, söz konusu pansiyon içerisinde yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki şahsı tutukladı.

*Mağusa’da geçtiğimiz günlerde yaşanan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve saldırı infiale neden oldu. Mağusa’da 40 yaşındaki B. Y. adlı kişi, kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kıza araba içerisinde cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

*Lefkoşa’da 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı H.D. aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Şubat ayında neler oldu?

*Gönyeli’de, Gönyeli Barajı’nda H.E. isimli 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık N. A., “Alıkoyma ve ırza geçme” suçlarından yargılanan sanık 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

* Mağusa’da sabahın ilk ışıklarına kadar 14 yaşındaki kızın 2 kişi tarafından tecavüze uğraması infiale neden oldu. Önceki gece evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye giren G. Y. ile M. K. P. isimli iki kişi, müşteki kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Mart ayında neler oldu?

*Girne’de 43 yaşındaki Ö. E. adlı şahıs, 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olay önceki gün saat 17.00 sularında meydana geldi.

*Öz kızına cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı A.V.İ Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yeni Bakış