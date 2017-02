Rakam Zaten Çok Büyük Ama Olsun… Yok mu Artıran?



Sağlık Bakanlığı'nın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne olan borcunun ödenmesi için Bakanlar Kurulu'na sunduğu önerge onaylandı.YDÜ Hastanesi'ne olan 65 milyon TL’lik borcun faizleriyle birlikte ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'ndan 20 ve 50 milyon TL, yani toplamda 70 milyon TL talep etmişti.KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu önergelerin önceki gün Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp onaylandığını açıkladı.Sucuoğlu, şimdi de konunun Maliye Bakanlığı'nda olduğunu ve Maliye Bakanlığı'nın konuyu mali anlamda değerlendirip ona göre bir çözüm üreteceğini belitti.Gerekeni yapacağızMaliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu ise Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın kendilerine ulaşmasının ardından gerekeni yapacaklarını söyledi.Havutçu, "Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olan önergeler vardı. Onların elimize ulaşmasını bekliyoruz. Ulaşmasının ardından gereken yapılacaktır" dedi.Okuyucuyu bilmem ama bendenizin kel kafası karmakarışık olmuş durumda. Çünkü düşünüyorum, düşündükçe beynime “Nasıl olabilir?” diye sorular hücum ediyor ve kalemi defteri alıp bu çok büyük rakamlı problemi çözmeye başlıyorum.VAR.Bu durum normâl mi?Evet NORMÂL. İhtiyacı olan vatandaşlarını “İmkânları kendi kurumlarından yüksek olan yerlere” göndermesin yanlış yok.Peki 5 milyonu faiz, 70 milyon lira borç normâl mi?HAYIR normâl değil.Devletimizin, Cumartesi-Pazar, bayram-seyran, tatil-matil dinlemeden 365 gün ara vermeden 50 kişiyi YDÜ Hastahanesi’ne tedaviye gönderdiğini varsayalım.Ve bunu 5 yıl üst üste ara vermeden yaptığını düşünelim.Ve 365 gün çarp 5 yıl eşittir 1.825 gün.Ve 1.825 gün çarp 50 kişi eşittir 91.250 kişi-gün.70 milyon lira böl 91.250 kişi-gün eşittir 757 küsur lira.Yani devletimiz Cumartesi-Pazar, bayram-seyran, tatil-matil dinlemeden, 365 gün ara vermeden her gün aramızdan 50 kişiyi ‘tedavi için’ YDÜ Hastahanesi’ne gönderiyor.Ve YDÜ Hastahanesi, her gün 50 vatandaşımızdan 757 lira tedavi masrafı istiyor ve devletin hesabına yazıyor.Ve devlet borcunu günüde ödemiyor. Biriktiriyor, biriktiriyor, ve borç 65 milyon lira oluyor ve yine ödemiyor. Tâ ki borcun üstüne 5 milyon da faiz bininceye kadar.1- Bu memlekette TDÜ Hastahanesine 5 yıl boyunca her gün 757 liralık tedavi için göndereceğiniz 50 kişiyi silah zoruyla bile bulamazsınız.2- Borcuna 5 milyon da faiz birikmesine dünyanın hiçbir devleti rıza gösteremez.3- “Efendim bazı tedavi ve ameliyatlar çok pahalı…”4- Biliyorum ve bunu 4 yıldır ziyadesiyle yaşadım.5- Ama 200 milyon bulamadığı için maaş ödeyemeyen memleketimizde, 70 milyon liradan bahsediyoruz.Kimseyi itham ya da zan altında bırakmak gibi bir niyetim yok.Ama bu işte bir gariplik olduğunu söylemekten geri durmam. 200 milyon bulamadığı için maaş ödeyemeyen memleketimizde, 70 milyon liradan bahsediyoruz.Abdullah Azizoğlu - Ayna Haber KKTC