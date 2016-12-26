RAİF DENKTAŞ, ÖLÜMÜNÜN 31. YILINDA ÖZLEMLE ANILDI

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın genç yaşta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden oğlu, eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Rauf Denktaş, ölümünün 31’inci yıldönümünde kabri başında anıldı.





Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alan anma etkinliğinde, mezara çelenkler konuldu, dua okundu, kardeşi Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş bir konuşma yaptı.

Anma etkinliğine Raif Rauf Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş ve aile yakınlarının yanında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Dr. Özdemir Berova ile bazı kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.













Serdar Denktaş, kardeşi Raif Rauf Denktaş’ın kabri başında yaptığı konuşmada, kardeşi Raif Denktaş’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen, yazdıkları, söyledikleri ve ortaya koyduğu düşüncelerin bugün halen geçerli olduğunu ifade etti.

Denktaş, konuşmasında merhum babası Rauf Denktaş’ın; “sevdiğiniz bir şeyi, yani hız yapıyorsunuz diye sevdiklerinizi üzmeyin… sevdiklerinize kavuşacak şekilde araç sürün” sözlerini anımsatarak, törene katılan herkese teşekkür etti.