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RAİF DENKTAŞ, 32’NCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

KARDEŞİ SERDAR DENKTAŞ, KONUŞMASINDA ARTAN TRAFİK KAZALARINA DİKKAT ÇEKTİ, SORUMLULUĞUN SADECE DEVLET VEYA HÜKÜMETLERDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

RAİF DENKTAŞ, 32’NCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

KARDEŞİ SERDAR DENKTAŞ, KONUŞMASINDA ARTAN TRAFİK KAZALARINA DİKKAT ÇEKTİ, SORUMLULUĞUN SADECE DEVLET VEYA HÜKÜMETLERDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

26 Aralık 2017 Salı 12:53
RAİF DENKTAŞ, 32’NCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI
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 Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş, ölümünün 32’nci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Lefkoşa Mezarlığı’nda bu sabah düzenlenen anma törenine Raif Denktaş’ın ailesi ve sevenleri katıldı.  Annesi Aydın Denktaş, sağlık sorunu nedeniyle mezarlığa gelemedi.
Raif Denktaş’ın kardeşi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, anma törenindeki kısa konuşmasında artan trafik kazalarına dikkat çekerek, bu konuda sadece devlete ya da hükümetlere değil vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü belirtti. 
“BİRBİRİMİZİ KORUYARAK, KOLLAYARAK, DİKKATLİ VE SAYGILI OLARAK TRAFİKTE BİRÇOK CAN KURTARABİLİRİZ”
Raif Denktaş’ın hayatını kaybettiği 1985’ten bu yana trafik kazalarında artış olduğunu kaydeden Denktaş, “Yolları ne kadar düzeltmiş olsak da ölümlü kazalar giderek artıyor. Her şeyi devletin ve hükümetlerin üzerine yıkarak değil, birbirimizi koruyarak, kollayarak, dikkatli ve saygılı olarak trafikte birçok can kurtarabiliriz” dedi.


“RAİF AĞABEYİ ÖZLÜYORUZ”
Raif Denktaş’ı rahmetle ve saygıyla andıklarını söyleyen Serdar Denktaş, “Raif ağabeyi çok özlüyoruz. Eminim onu arkadaşları da çok özlüyordur” şeklinde konuştu.
“TRAFİK KAZASI ONU ARAMIZDAN ALMASAYDI FARKLI BİR KKTC’DE YAŞIYOR OLABİLİRDİK”
Denktaş, şunları da söyledi:
“Bu sabah Sim TV’de geçmişteki Anayasa tartışmalarını izleme fırsatı buldum. BRT’ye de bu arşiv için teşekkür ediyorum. Raif Denktaş, 33 yaşındayken Anayasa’nın tek başına mana ifade etmediğinden bahsediyor, ‘Esas olan ülkeyi idare edenlerle o ülkede yaşayanların düzgün ilişkileridir’ diyordu. Genç nesiller onu belki de tanımaz ama okurlarsa o gün yazdıklarının bu gün de geçerli olduğunu göreceklerdir. O ülke için büyük bir değerdi. Bir trafik kazası onu aramızdan almasaydı bugün çok daha farklı bir KKTC’de ve ortamda yaşıyor olabilirdik. Bütün ümidimiz gösterdiği yolda yürüyebilmek, devletin gelişmesini sağlamaktır.”
1985’te, 34 yaşındayken trafik kazasında hayatını yitiren Raif Denktaş için ölüm yıldönümü olan bugün Göçmenköy Camii’nde Mevlid-i Şerif de okutuldu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 14:04
Anahtar Kelimeler:
Rauf DenktaşRaif DenktaşSerdar Denktaş
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