RAHVANCIOĞLU: “İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”



Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın yasaları uygulamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği veya AKP Temsilciliği ile ilgili konularda tutumunun yasalar çerçevesinde olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir çeşitli bölgelerde şubeler açan halk tarafından da yasal statüsü merak edilen AKP Kıbrıs Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın ülkede yasal olarak kurulup kurulmadığını merak ettiklerini kaydetti.

Bu çerçevede, AKP Kıbrıs Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetleri ile, Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca 9 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’ndan taraflarına hiçbir yazılı cevap veya süre uzatma yazısı sunulmadığını belirtti.

İyi İdare Yasası’na göre idarenin, yasalara uygun davranma yükümlülüğü altında olduğuna işaret eden Rahvancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yasal hakkımızı kullanarak ve ilgili yasaya tamamen uygun bir şekilde yaptığımız başvurumuz, yasaya aykırı bir şekilde yanıtsız bırakılmış ve bu durum tarafımızda İçişleri Bakanlığı’nın yasaları uygulamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği veya AKP Temsilciliği ile ilgili konularda tutumunun yasalar çerçevesinde olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden olmuştur”

Başka bir ülkenin siyasal bir partisinin ülkede nasıl ve ne çerçevede faaliyet yürütmekte olduğu sorusunun sadece kendilerinin değil, tüm Kıbrıslı Türklerin önem verdiği ve kaygı duyduğu bir konu olduğunu ileri süren Rahvancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nı yasalara uymaya ve görevini yapmaya davet etti.

Rahvancıoğlu, yasal ve meşru her türlü araçla bu konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.