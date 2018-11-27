“radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” Konulu Eğitim Programı Düzenleniyor



Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Sağlık Bakanlığı, “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim programı düzenliyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Doğan Bor tarafından verilecek eğitime, ilgili alanda çalışan tüm sağlık personeli davet edildi.

Açıklamaya göre, 29 Kasım Perşembe ve 30 Kasım Cuma günleri düzenlenecek eğitim programı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalasseamia Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Eğitim programı şöyle:

“PERŞEMBE (29.11.2018)

Açılış 09:00 – 09:45

Radyoloji Fiziği 09:45 – 10:30

Ara 10:30 – 10:45

Radyasyonun Biyolojik Etkileri 10:45 – 11:30

Radyasyondan Korunmanın Temel Felsefesi 11:30 – 12:15

Öğle Yemeği 12:15 – 13:30

Radyasyon Ölçüm Sistemleri 13:30 – 14:15

X-Işın Sistemi 14:15 – 15:00

Ara 15:00 - 15:30

Radyografik Görüntü 15:30 – 16:30

Tartışma 16:30 – 17:00

CUMA (30.11.2018)

Mamografik Görüntüleme 09:30 – 10:15

Floroskopi ve Girişimsel Anjiyografi 10:15 – 11:00

Ara 11:00 – 11:30

Bilgisayarlı Tomografi 11:30 – 12:15

Tartışma 12:15 – 12:45



(ÖZ/HA)

