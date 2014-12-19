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Radyo Güven’den Liselerarası Şiir Ve Kompozisyon Yarışması

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı Radyo Güven Müdürlüğü tarafından, “Mücadele ve Şehitler Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Radyo Güven’den Liselerarası Şiir Ve Kompozisyon Yarışması

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı Radyo Güven Müdürlüğü tarafından, “Mücadele ve Şehitler Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

19 Aralık 2014 Cuma 15:56
Radyo Güven’den Liselerarası Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
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DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı Radyo Güven Müdürlüğü tarafından, “Mücadele ve Şehitler Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya KKTC genelinden 14 okul ve toplam 57 eser katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplam 57 eserden, kompozisyon dalında 8 eser ile şiir dalında 8 eser finale kalmaya hak kazandı.

Bugün Radyo Güven Konferans Salonu’nda icra edilen yarışma sonucu, değerlendirme heyeti tarafından kompozisyon ve şiir dallarında ilk üç dereceye giren eserler belirlendi.

Kompozisyon dalında; Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Huriye Uçaroğlu tarafından yazılan ve okunan “Kıbrıs Savaşırken Ben Çocuktum” isimli eser birincilik ödülünü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Yusra Kuşkonmaz tarafından yazılan ve okunan “Karanlıkların Aydınlığa Varmadığı O Gece” isimli eser ikincilik ödülünü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Alp Akpolat tarafından yazılan ve okunan “Çocuk Gözüyle Savaş” isimli eser üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Şiir dalında; Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Canan Yavuz tarafından yazılan ve okunan “Zor Yıllar” isimli eser birincilik ödülünü, Erenköy Lisesi öğrencisi Gizem Güngör tarafından yazılan ve okunan “Zor Yıllar” isimli eser ikincilik ödülünü, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Abdullah Hakan Özkul tarafından yazılan ve okunan “Mücadele” isimli eser üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile okul temsilcilerine ödülleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt tarafından verildi.

Şiir ve kompozisyon yarışması, topluca çekilen hatıra fotoğrafı ve düzenlenen kokteyl ile sona erdi

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