Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Derneği 40. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Konferans Düzenleyecek

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, 14 Kasım Çarşamba günü Prof. Dr. Uğur Öner “Erteleme davranışının okul başarısına etkisi” ve Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak “Beden ve zihin bütünlüğü sağlamada hareket ve dans terapisi” konulu konferans verecek.

Lefkoşa AKM’de 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek konferansın ardından , üyelere kokteyl verilecek.

Kokteylde, meslekte 15-25 yıl arası görev yılını dolduran üyelere anı plaketi takdim edilecek.

Konferanslara katılımın ücretsiz olacağı ve katılım belgesi verileceği, ilgilenen herkesin konferansa katılabileceği belirtildi.

Detaylı bilgi ve iletişim 0542 850 46 48 numaralı telefon aranabilecek.

(TUĞ/HA)