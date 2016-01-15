Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı



Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi bazı psikolog hizmetlerinin uzman olmayan kişilerce verildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan hizmeti aldıkları kişilerin eğitimleri ve uzmanlıklarını sorgulamaları tavsiyesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere “psikolojik hizmet” genel başlığı altında çeşitli etik dışı uygulamalar, eğitimler ve yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, herhangi bir psikoloji lisansına ya da uzmanlığına sahip olmamalarının yanında, sadece birkaç saatlik seminer ya da konferanslara katılarak kendilerini uzman olarak görerek insanların duygularını, umutlarını ve paralarını sömürdükleri, daha da ileriye giderek özel hayatlarına müdahale ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Bu söz konusu kişilerin herhangi bir donanımı olmadan sunduğu bir kaç saatlik ve /veya birkaç günlük seminer/konferans ile kişileri o konunun uzmanı yapabildiğini iddia etmeleri de son derece vahim ve etik dışı bir davranıştır” denildi.

Açıklamada, bu gibi hatalı ve etik dışı çalışan kişilerin önüne geçmek için psikologların yaptığı mesleki çalışmalara ek olarak, halkın da bu gibi uygulamaları yapan ve ‘’psikolojik hizmet’’ sunduğunu iddia eden kişilerin verdikleri sözde hizmetlere itibar etmemeleri ile sorunun daha kısa sürede önlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Değerli Halkımız, psikolojik hizmet verecek bir kişinin aldığı eğitimi ve uzmanlığını öğrenme hakkınız her zaman bulunmakla birlikte, bu hizmetlere başvurmadan önce alacağınız hizmetin dünyadaki geçerliliği, güvenirliği ya da etik bir uygulama olup olmadığı ile ilgili gerek Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden gerekse Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi’ne ulaşarak bilgi alabilirsiniz” denildi.

Açıklamada, ayrıca Kuzey Kıbrıs Psikologlar Birliği Yasası’nın hazırlanarak Meclis’e sunulduğu belirtilerek, yasa hazırlığının amacının KKTC’deki tüm psikologları bir çatı altında toplayarak haklarını korumak, halka kaliteli ve doğru hizmet sunmak olduğu vurgulandı.