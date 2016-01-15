Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi bazı psikolog hizmetlerinin uzman olmayan kişilerce verildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan hizmeti aldıkları kişilerin eğitimleri ve uzmanlıklarını sorgulamaları tavsiyesinde bulundu.

Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi bazı psikolog hizmetlerinin uzman olmayan kişilerce verildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan hizmeti aldıkları kişilerin eğitimleri ve uzmanlıklarını sorgulamaları tavsiyesinde bulundu.

15 Ocak 2016 Cuma 14:01
Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı
banner238

Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı


Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi bazı psikolog hizmetlerinin uzman olmayan kişilerce verildiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan hizmeti aldıkları kişilerin eğitimleri ve uzmanlıklarını sorgulamaları tavsiyesinde bulundu.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere “psikolojik hizmet” genel başlığı altında  çeşitli etik dışı uygulamalar, eğitimler ve yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, herhangi bir psikoloji lisansına ya da uzmanlığına sahip olmamalarının yanında, sadece birkaç saatlik seminer ya da konferanslara katılarak kendilerini uzman olarak görerek insanların duygularını, umutlarını ve paralarını sömürdükleri, daha da ileriye giderek özel hayatlarına müdahale ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Bu söz konusu kişilerin herhangi bir donanımı olmadan sunduğu bir kaç saatlik ve /veya birkaç günlük seminer/konferans ile kişileri o konunun uzmanı yapabildiğini iddia etmeleri de son derece vahim ve etik dışı bir davranıştır” denildi.

Açıklamada, bu gibi hatalı ve etik dışı çalışan kişilerin önüne geçmek için psikologların yaptığı mesleki çalışmalara ek olarak, halkın da bu gibi uygulamaları yapan ve ‘’psikolojik hizmet’’ sunduğunu iddia eden kişilerin verdikleri sözde hizmetlere itibar etmemeleri ile  sorunun daha kısa sürede önlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Değerli Halkımız, psikolojik hizmet verecek bir kişinin aldığı eğitimi ve uzmanlığını öğrenme hakkınız her zaman bulunmakla birlikte, bu hizmetlere başvurmadan önce alacağınız hizmetin dünyadaki geçerliliği, güvenirliği ya da etik bir uygulama olup olmadığı ile ilgili gerek Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden gerekse Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi’ne ulaşarak bilgi alabilirsiniz” denildi.

Açıklamada, ayrıca  Kuzey Kıbrıs Psikologlar Birliği Yasası’nın  hazırlanarak Meclis’e sunulduğu belirtilerek, yasa hazırlığının amacının  KKTC’deki tüm psikologları bir çatı altında toplayarak haklarını korumak, halka kaliteli ve doğru hizmet sunmak olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Psikologlar Derneği İle Psikologlar İnisiyatifi Uzman Olmayan Kişiler Tarafından Verilen Hizmetler Hakkında Uyardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim