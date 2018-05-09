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Psikolog Örgütleri: “psikologlar Birliği Yasası’nın Geçmesine İhtiyaç Var”

“ALAN DIŞINDAN KİŞİLER PSİKOLOG GİBİ ÇALIŞIYOR… TOPLUM SAĞLIĞI VE MESLEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA…”

Psikolog Örgütleri: “psikologlar Birliği Yasası’nın Geçmesine İhtiyaç Var”

“ALAN DIŞINDAN KİŞİLER PSİKOLOG GİBİ ÇALIŞIYOR… TOPLUM SAĞLIĞI VE MESLEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA…”

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:30
Psikolog Örgütleri: “psikologlar Birliği Yasası’nın Geçmesine İhtiyaç Var”
“ALAN DIŞINDAN KİŞİLER PSİKOLOG GİBİ ÇALIŞIYOR… TOPLUM SAĞLIĞI VE MESLEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA…”
Lefkoşa, 9 Mayıs 18 : Psikolog örgütleri, psikoloji alanından dışından kişilerin tehlikeli şekilde psikolog gibi çalışmaya başladığını, bunun hem topluma hem de mesleğe ciddi zarar verdiğini kaydederek, hükümete seslenerek “Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nın geçmesine ve yüksek öğrenimde kalite standartlarının geliştirilip uygulanmasına ihtiyacımız var” dedi.
“Ülkemizde psikoloji mezunu sayısı hızla artıyor ancak psikologların özlük haklarını koruyacak, mesleki sınırlarını belirleyecek ve etik ihlallerde başvuracakları meslek örgütleri yok” diyen psikolog örgütleri, “Ülkemizde mesleğimizi hakkıyla icra edebilmek için yıllardır yürüttüğümüz yasa çalışmalarının artık sonuç vermesini ve bu hükümet döneminde bir meslek yasasına sahip olmayı talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Yarın “10 Mayıs Psikologlar Günü”. Psikologluk mesleğinin önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için 10 Mayıs bir süredir ülkede “Psikologlar Günü” olarak kutlanıyor.
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi adına Sinem Ceral ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına Bengü Berkmen Maner gün nedeniyle ortak açıklama yayımlandı. 
Uzman psikologlar Ceral ve Maner, meslek yasası ihtiyacının 20 yıldır hükümet yetkililerine anlatıldığına dikkat çekerek, “Taleplerimiz sadece meslektaşlarımız için değil, tüm toplum için ivedilik arz ediyor” vurgusunda bulundu.
“MESLEK TEHDİT ALTINDA…20 YILDIR MESLEK YASASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ANLATIYORUZ”
Ceral ve Maner’in açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Ülkemizde psikoloji mezunu sayısı hızla artmaktadır. Ancak psikologların henüz özlük haklarını koruyacakları, mesleki sınırlarını belirleyecekleri ve etik ihlallerde başvurulabilecekleri bir meslek örgütleri bulunmamaktadır.  Kuzey Kıbrıs’ ta özellikle son 10 yılda Psikoloji bölümlerine artan ilgi ile üniversitelerde gelişmiş ülke standartlarını karşılamayan bölümler açılmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki bu tehlikeli gidişi gören biz psikologlar yaklaşık 20 yıldır hem meslektaşlarımızı hem de psikologlardan hizmet alanları koruyacak bir meslek yasasına zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuzu hükümet yetkililerine anlatmaktayız. Günümüzde ne yazık ki öngörümüz gerçekleşmiş ve sorunlar ciddi şekilde artmıştır.  Psikologluk mesleği  hem meslek içerisinden hem de meslek dışından tehdit altındadır.”
“YETKİSİZ BİREYLER PSİKOLOG UNVANINI KULLANIYOR…BU TOPLUMA VE BİREYLERE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERİYOR”
Alan dışından bireylerin tehlikeli şekilde psikolog gibi çalışmaya başladığını vurgulayan Sinem Ceral ve Bengü Berkmen Maner şunları da kaydetti:
“Yetkisiz bireylerin gerek psikolog unvanı kullanarak gerekse değişik uzmanlıklar adı altında psikolojik uygulama yapması topluma ve bireylere geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Yüksek öğrenimde gelişmiş ülke standartlarının temel alınmadığı kurumlardan çok sayıda yetersiz donanıma sahip “psikolog mezun edilmektedir. Yetkin olmayan meslektaşlarımız hem kendileri çok zorluk yaşamakta hem de hizmet verdikleri alanlarda bireylerin zarar görme riskini artırmaktadırlar.” 
Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasa Tasarısı’nın sürekli revize edilerek Meclis’ten geçmeyi beklediğini de ifade eden Ceral ve Maner, “Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak yıllardır yürüttüğümüz yasa çalışmalarının artık sonuç vermesini ve bu hükümet döneminde bir meslek yasasına sahip olmayı talep ediyoruz” dedi. 
“SAĞLIK BAKANI BESİM İLE GÖRÜŞTÜK”
Psikologlar Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim ile de görüştüklerini belirten Ceral ve Maner, “Sayın Bakan yasa tasarısının ivedilikle görüşüleceği yönünde bilgi vermiştir” açıklamasında da bulundu.
(RÇ/HA)

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