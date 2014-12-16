Protestonun Böylesi İlkkez Oldu !

Ekrana şambrelle çıktı Lefkoşa sanayi bölgesinde sel baskına yol açan su taşkını protesto etmek için Sanayi Bölgesinden yayın yapan Diyalog TV’de program yapan gazeteci Alihan Pehlivan bugün ki programına ayağına çizme ve beline iç lastik (şambrel) takarak çıktı. Yetkililerin yıllardır bölgede yaşanan sel baskınlarına karşın yıllardır bir çözüm bulamadıklarını anlatan Pehlivan, başta hükümeti ve ilgili bakanlıklar ile birlikte ilgili kurumları protesto etmek için böyle bir yol izlediğini söyledi ve canlı yayında bugün bölge sakinlerin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarını ekranda okudu. Geçen hata sel felaketin yaşandığı Başkent Lefkoşa’da sanayi bölgesinde dün hava açık olmasına karşın sel sularının önünü kesmek için yapılan bent kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı. Bendin patlaması ile birlikte küçük bir göletti andıran sular Lefkoşa Sanayi sitesini bastı. Su baskını sırasında birçok işyeri sular altında kaldı. Bölgede daha öncede sık sık sel baskınları yaşanıyordu.
Son Güncelleme: 16.12.2014 21:37