PROPAGANDA YARIN 18.00’DE SONA ERİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propagandanın yarın saat 18.00’de sona ereceğini duyurdu.



YSK’dan yapılan açıklamada, yarın saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğu belirtilerek, yasağın propaganda nitelikli sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı vurgulandı.



Açıklamada, belirtilen saat itibarıyla siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gerektiği kaydedildi.



Duyuruda şu ifadelere yer verildi:



“Yasanın 187. maddesi ‘Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler’ demektedir.



Propaganda nitelikli yayınlara 6/1/2018 saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur” .

