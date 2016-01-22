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Projelerimiz Devam Ediyor

KAÜ Genel Sekreteri Gerboğa’dan dönem sonu açıklamaları:

Projelerimiz Devam Ediyor

KAÜ Genel Sekreteri Gerboğa’dan dönem sonu açıklamaları:

22 Ocak 2016 Cuma 14:50
Projelerimiz Devam Ediyor
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Projelerimiz Devam Ediyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreteri Şenay Gerboğa, ilk dönemin tamamlanarak öğrencilerin sınavlarını verip tatile çıktığını belirtti ve “Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2015-2016 ilk dönem eğitim hayatına tempolu, farklı ve özgür bir biçimde başladı” dedi.


Liberal Arts Eğitim Sistemi

İlk dönemi geride bırakmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gerboğa “Liberal Arts eğitim sistemi ile öğrencilerimizle birebir eğitim ile yakınen ilgilenebiliyoruz, onlara tüm kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz, öncelik daima onların” diyerek şunları kaydetti: “İkinci dönemde yeni çalışmalar ve projelerle öğrencilerimizle birlikte olacağız. Osmanlı ve Medeniyetler Kütüphanemiz de ikinci döneme hazır bir şekilde, hem halkımıza, hem de öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak”

Bölgeye sağlanan katkı

Konuşmasında bölgenin imkan ve şart sunumlarının Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne büyük katkı sağladığını vurgulayan Gerboğa “KAÜ Halkla İlişkiler ve Medya birimimizle,öğrencilerimizle, ekibimizle, kardeş üniversitemiz Girne Amerikan Üniversitesi ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz tüm bu projeler ülkemizin, başkentimizin, okulumuzun, öğrencilerimizin hayatına,geleceğine katkı koymak için yapılacaktır” dedi

Gerboğa “Hepimiz Gençlerimize Emanetiz” diyerek mutlak başarı konusunda kararlılıkla yol aldıklarını, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin Lefkoşa’da yepyeni bir yaşamın lokomotifi olacağını kaydetti.






Son Güncelleme: 22.01.2016 11:08
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi İlk Dönemi Bitirdi
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