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“Proje Yönetimi Ve Eurocodes Kapasite Artırımı Projesi”nin Kapanış Etkinliği Yapıldı

“Proje Yönetimi Ve Eurocodes Kapasite Artırımı Projesi”nin Kapanış Etkinliği Yapıldı

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:55
“Proje Yönetimi Ve Eurocodes Kapasite Artırımı Projesi”nin Kapanış Etkinliği Yapıldı

AKYEL: “EUROCODES STANDARTLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLANGIÇ. DEVAMININ GELMESİ GEREK…”


AYSAL: “EUROCODE’LARIN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı” projesinin kapanış etkinliği yapıldı.


Odanın, Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Değişim ve Yenilik VI” hibe programı kapsamında 2 yıldır yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan “EUROCODES Standartları El Kitabı”nın tanıtımı da kapanış etkinliğinde yapıldı.


Verilen bilgiye göre, etkinlik, Proje Koordinatörü Erman Dolmacı’nın sunumuyla başladı. Proje Yönlendirme Kurulu Başkanı Selcan Akyel, Eurocodes Standartları ile ilgili çalışmaların başlangıç olduğunu, devamının gelmesi gerektiğini söyledi.


Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty, Kıbrıs Türk toplumunu AB standartlarına yakınlaştıran projeyi uygulamaya koydukları için KTMMOB’yi kutladı.


KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Avrupalı olmak için sadece istemenin yetmediği, Avrupa değerlerinin hayatın her kademesinde yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti. 


Proje süresince 300’e yakın kişinin “Proje Yönetim Eğitimi” aldığı ve Eurocode’larla ilgili kitap hazırlandığını ifade eden Genel Başkan, “Projenin sürdürülebilir olması için Eurocode’ların yaygınlaşması konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Uzman İnşaat Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ın “EUROCODES Standartları El Kitabı”nın tanıtımını yaptığı etkinlik kokteylle son buldu. 


Son Güncelleme: 08.10.2018 16:56
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