PROF. DR. VAROL ÇELİK KHYD YARARINA MEME KANSERİ ÜZERİNE BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ VERİYOR 1-7 NİSAN KANSER HAFTASI…



Prof. Dr. Varol Çelik, KHYD yararına Meme Kanseri üzerine yarın bilinçlendirme semineri veriyor.



Bugün meme kanserinden mustarip hanımlara bilinçlendirme semineri veren Prof. Dr. Varol Çelik’in, yarın da saat:08.00-12.00 arasında seminerlerine devam edecek



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Varol Çelik, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, Derneğin Köşklüçiftlikte bulunan merkez ofisinde, Meme Kanseri üzerine bilinçlendirme semineri verecek.



Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, hem meme kanseri üzerine yapılan bilinçlendirme seminerlerine katılan hem de hastalar yararına başlatılan ‘2. El Giysi Bağışı Kampanyası’na destek vermek amacıyla kıyafet bağışında bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine teşekkür etti