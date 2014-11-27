Prof. Dr. Renan Pekünlü, cezaevine giriyor

Prof. Dr. Renan Pekünlü, son kez kendisini uğurlamaya gelenlere, “Evren ve Evrim" dersini verdi. İlgiden dolayı salonun merdivenlerine oturan kürsüye çıktığında gözyaşı döken Pekünlü, “Beni ben yapan sizlersiniz. Bu son dersimiz değil. Daha yapacak çok işimiz var. Daha sona gelmedik" dedi. Dersten sonra foça Açık Cezaevi'ne gidip teslim olacak olan Pekünlü'nün, cezasının infazı olarak 4.5 ay cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Davalar sürerken emekli olan Prof. Dr. Rennan Pekünlü'den, öğrencileri, öğretim üyesi arkadaşları cezaevine girmeden önce son bir ders vermesini istedi. Bunun üzerine Pekünlü Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda "Evrim ve Evren" konulu ders verdi. Salondaki kalabalıktan dolayı, arkadaşlarıyla merdivenlerde oturmak zorunda kalan Prof. Dr. Renan Pekünlü, özgeçmişinin okunmasının ardından son dersini vermek üzere kürsüyü çağırıldı. Uğurlamaya gelenlerin bu sırada bir kez daha, “Rennan hoca yalnız değildir" sloganları atıp uzun süre alkışlaması üzerine gözyaşı döktü.

“Beni ağlattılar" diyerek dinleyenleri selamlayan Pekünlü, “Bu desteğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İKİ DAVASI İSE HALEN DEVAM EDİYOR

Bu arada Renan Pekünlü, aynı gerekçeyle, dört öğrencinin şikayeti üzerine, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle halen 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmaya devam ediyor. Geçen ay yapılan ilk duruşmanın ardından yargılama, 5 Şubat 2014 tarihine ertelendi. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Renan Pekünlü'ye, yine dört kız öğrencinin aynı gerekçeyle açtığı bir başka dava ise, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, rektörlükten yargılama için izin alınmadığı gerekçesiyle, 2013 yılının nisan ayında iade edildi. 12 yıla adar hapis cezası istenen bu dosyayla ilgili olarak ise, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün henüz izin vermediği, izin verilmesi halinde de o dosyalardan da bir kez daha Pekünlü'nün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.