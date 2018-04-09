Prof. Dr. Özgöker: KAÜ mezunları iş hayatına bir adım önde başlıyor

Arabahmet bölgesinde bir yükseköğretim kurumu olarak yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), hem bölgeye hem de öğrencilerine doğrudan şehir hayatına dokunabilmelerini sağlıyor...

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim sektöründeki büyümesine önemli bir katkı sağlayan KAÜ, niteliğe odaklanan eğitim modeliyle bölgenin çekim merkezi olmaya devam ediyor. KAÜ’nün misyonu; Lefkoşa’ya bilim ışığı daha yakmak, yüksek kalitede eğitim ve öğrenim vermek, araştırma ve yayın faaliyetleriyle bilimsel temelli bilgi birikimi ile katkı sağlamak, sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak ve toplumun hizmetine sunmaktır. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, üniversitenin hedeflerini ve farklılaşma çizgisini basınla paylaştı.

“Piyasanın ihtiyacına uygun eğitim modeli”

Rektör Prof. Dr. Uğur Özgöker, İstanbul’da çeşitli üniversitelerde yürüttüğü başarılı çalışmalarını şimdi Rektör olarak KAÜ’de yürütüyor. KAÜ’nün gelişim stratejisine ilişkin bir dizi planlama yapan Prof. Dr. Özgöker, en önemli artılarının niteliği yüksek mezunlar olacağını ve iş dünyasının piyasanın ihtiyacına uygun eğitim modeli uygulayarak farklılığı yakalayacaklarını anlattı. Öğrencinin öğrendiğini kullanarak farklılaşması gerektiğinin altını çizen Özgöker, “Doğal laboratuvar ortamlarında birebir eğitimle alınacak derslerde öğrencilere faal bir eğitim vererek iş hayatlarında bir adım önde başlamalarını sağlamaktayız” diyor. Gelişimin doğal sonucu olarak şehir üniversitesi olan Lefkoşa’da faaliyet yürüten KAÜ, çevresiyle ilişkisini minimuma indirmiş izole bir dünya yaratan kampüs üniversitelerinin tam tersine binalarını şehrin içine yayarak her türlü sosyal imkanı şehirden sağlayarak şehirle barışık bir şekilde etrafı kalkındırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Uğur Özgöker, dünyanın 3 kıtasında, 7 ülkesinde konumlanmış eğitim merkezlerinde yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burs fırsatıyla öğrencilere eğitim sunduklarını belirterek, “Ön lisans programlarımıza 5 yıl, lisans programlarımıza 7 yıl kesintisiz burs imkanı tanıyıp, üniversite yaşamı sonunda bir dünya insanı olarak mezun olmasının gereklerini yerine getiriyoruz. Uluslararası geçerli diploma sayesinde mezunlarımızın iş hayatında anında fark yaratan kişiler olarak tanınmasını sağlıyoruz. En önemli artılarımızdan biri uluslararası kampüslerimizde öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda değişik kültürlerle iç içe, hiçbir ek ücret ödemeksizin yurtdışında okuma şansı sunuyoruz” bilgisini veriyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Özgöker, yüksek nitelikli eğitim modeline odaklandıklarını belirterek, “Uluslararası geçerli diploma sayesinde mezunlarımızın iş hayatında anında fark yaratan kişiler olarak tanınmasını sağlıyoruz. En önemli artılarımızdan biri uluslararası kampüslerimizde öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda değişik kültürlerle iç içe, hiçbir ek ücret ödemeksizin yurtdışında okuma şansı sunuyoruz” diye konuştu.

Liberal Arts eğitim sistemi

Prof. Dr. Uğur Özgöker, öğrenci odaklı Liberal Arts eğitim sistemini kullandıklarının da altını çizerek, şu noktalara değindi: “Dersler forum ya da tartışma ortamında geçiyor. Profesörler öğrencileriyle birebir ilgilenebiliyor, hem de öğrenciler farklı konulardaki fikirlerini küçük sınışarda çok daha derinlemesine irdeleyebiliyor. Bu modelde öğrencinin derse mümkün olabildiğince çok katılımını sağlamak ana amaçlardan biri. Liberal Arts eğitimi öğrencilere en çok düşünme, düşüncelerini belirli bir mantık çerçevesinde sunma, öğrenme, bilgi edinme, analiz yapma becerileri veriyor. Entelektüel gelişimin ve düşünce yapısının oluşturulmasının temel hedef sayıldığı Liberal Arts okulları ayrıca öğrencilerin üstün yazma becerileri ve sözel beceriler edinmelerine de büyük önem veriyor Bunun yanında bölümlere dayalı olarak pratikte ve teorikte gelişimi en üstün seviyeye çıkarmanızı sağlıyor. Liberal Arts derecesi alan öğrenciler çoğu zaman başka eğitim kurumlarında yüksek lisans da yapıyor. Liberal Arts okullarının amacı mesleki eğitim vermek değil, daha çok öğrencilerin sorunları algılayabilmelerini, çözüm üretmelerini ve bunları başkalarıyla paylaşabilecek platformlar oluşturmalarını sağlamak. Liberal Arts eğitim sistemi olan okullardan mezun olan öğrencilerin ellerindeki en büyük kozlardan biri başka meslek dallarına uygulayabilecekleri, bir anlamda transfer edebilecekleri beceriler elde etmeleri. Disiplinlerarası eğitim veren bu okullardan mezun olanlar yeteneklerinin farklı yönlerini keşfedebiliyor.”

“Toplumun geleceğine yönelik projeler...”

KAÜ Eğitim ve Araştırma Merkezi Üniversite sanayi işbirliği günümüzün en önemli konularından biri. Eğitimin yanında araştırma akademinin ve toplumun geleceğini oluşturan bir model. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, bu alanda yarışın gerisinde kalmak istemiyor. Bölgesinde bu alanda iddialı projelere odaklanan üniversitenin yatırımları da gündemde. Uğur Özgöker, “Üniversite Kurucu Rektörümüz ve Yöneticiler Kurulu Başkanımız Serhat Akpınar’ın da dediği gibi ‘‘Bilgi Güçtür’’ felsefesini benimsemiş, geleceğimizi şekillendirmek içinse daimi araştırma ve geliştirmeye inanan bir yapıya sahibiz.

Bunu sağlamak adına da durmaksızın devam eden çalışmalarımız sürmekte Lefkoşa Dereboyu’nda inşaatı tamamlanmak üzere olan KAÜ Eğitim ve Araştırma Merkezimiz (Cloud binası) teknolojinin son örneği ekipmanlarla donatılmış, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır” bilgisini veriyor.

“Tarihin içinde tarihe dokunuyor”

Tarihin içinde tarihe dokunan eğitim KAÜ, Lefkoşa’nın en eski yerleşim bölgesi Arabahmet’te bulunuyor. Şehrin kalbi görevini yürütmekte olan Arabahmet Bölgesi’nde bir yükseköğretim kurumu olarak yer alan KAÜ, hem bölgeye hem de öğrencilerine doğrudan şehir hayatına dokunabilmelerini sağlıyor. Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Doç. Dr. Asım Vehbi’nin liderliğinde yönetimimiz ilk başta bölgede Spor Kulübü yönetimine başlayarak katkı sağlanmıştır. Ayrıca yüzlerce yıllık tarihi binaları gerek restore gerekse renove ederek terk etme değil geri kazanıp topluma faydalandırma vizyonuna sahip bir üniversite olarak öğrencilerin kültürel bilgilerini de zenginleştiriyoruz. Özellikle Avrupa’da eski binalar elmas değeri taşırken bu bölgedeki binaların terk edilmeye mahkum edilmesi sürecini tersine çeviren anlayışın öncülerinden olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz” dedi.