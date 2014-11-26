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Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..

Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..

Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..

Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..

26 Kasım 2014 Çarşamba 23:14
Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..
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Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..


1. Bulamadığı kedisini flaşını açtığı kamera sayesinde bulan adam

Bulamadığı kedisini flaşını açtığı kamera sayesinde bulan adam

2. Delinen duvarı kapatmak yerine kurabiye canavarına çeviren genç

Delinen duvarı kapatmak yerine kurabiye canavarına çeviren genç

3. Ders notlarını bilgisayara kolayca geçebilmenin yolunu bulmuş çalışkan kız

Ders notlarını bilgisayara kolayca geçebilmenin yolunu bulmuş çalışkan kız

4. Şamdan bulamayıp mikrofon ayağı kullanan romantik adam

Şamdan bulamayıp mikrofon ayağı kullanan romantik adam

5. Yaprak temizlemenin eğlenceli ve kolay yolunu bulmuş belediye işçileri

Yaprak temizlemenin eğlenceli ve kolay yolunu bulmuş belediye işçileri

6. Yemek yiyen köpeğinin kulakları kirlenmesin diye çözüm bulan köpek sahibi

Yemek yiyen köpeğinin kulakları kirlenmesin diye çözüm bulan köpek sahibi

7. Annesinin 50. yaşını kutladığı doğum günü süsünü ufak bir değişiklikle kendisi için kullanan 25 yaşındaki oğlu

Annesinin 50. yaşını kutladığı doğum günü süsünü ufak bir değişiklikle kendisi için kullanan 25 yaşındaki oğlu

8. Kafasına büyük gelen Hello Kitty kulaklıklara çözüm bulan cimcime

Kafasına büyük gelen Hello Kitty kulaklıklara çözüm bulan cimcime

9. Çubuğu olmadığı için yazı tahtası kullanan hoca

Çubuğu olmadığı için yazı tahtası kullanan hoca

Derste de sudoku anlatıyormuş, bi acayipmiş bu hoca.

10. Mutfakta iş yaparken sıkılmamanın yolunu bulmuş ev hanımı

Mutfakta iş yaparken sıkılmamanın yolunu bulmuş ev hanımı

11. Gizlice uyumanın ustası olmuş öğrenci

Gizlice uyumanın ustası olmuş öğrenci

12. Kupasının çalınmasını engelleyen dahi

Kupasının çalınmasını engelleyen dahi

13. Dışarıda koşmak isteyen ama kar çamur uğraşmak istemeyen adam

Dışarıda koşmak isteyen ama kar çamur uğraşmak istemeyen adam

14. Yemek yedirdiği çocuğun ilgisini çekmeyi başarabilen anne

(ki yorumlara göre bu abla Türkmüş, demek ki teşhis doğru)

15. Bu uzunlukta bir tahtayı en taşınabilir şekilde arabasıyla taşıyan adam

Bu uzunlukta bir tahtayı en taşınabilir şekilde arabasıyla taşıyan adam

Bonus: Bu da pek pratik zeka kokmayan hareket. 10 cent'e bi düğme alamadın mı abicim delmeyle falan uğraşmışsın.

Bonus: Bu da pek pratik zeka kokmayan hareket. 10 cent'e bi düğme alamadın mı abicim delmeyle falan uğraşmışsın.

Son Güncelleme: 26.11.2014 23:19
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Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..
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