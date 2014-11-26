Pratik Zekalarıyla 15 Buluş..

1. Bulamadığı kedisini flaşını açtığı kamera sayesinde bulan adam 2. Delinen duvarı kapatmak yerine kurabiye canavarına çeviren genç 3. Ders notlarını bilgisayara kolayca geçebilmenin yolunu bulmuş çalışkan kız 4. Şamdan bulamayıp mikrofon ayağı kullanan romantik adam 5. Yaprak temizlemenin eğlenceli ve kolay yolunu bulmuş belediye işçileri 6. Yemek yiyen köpeğinin kulakları kirlenmesin diye çözüm bulan köpek sahibi 7. Annesinin 50. yaşını kutladığı doğum günü süsünü ufak bir değişiklikle kendisi için kullanan 25 yaşındaki oğlu 8. Kafasına büyük gelen Hello Kitty kulaklıklara çözüm bulan cimcime 9. Çubuğu olmadığı için yazı tahtası kullanan hoca Derste de sudoku anlatıyormuş, bi acayipmiş bu hoca. 10. Mutfakta iş yaparken sıkılmamanın yolunu bulmuş ev hanımı 11. Gizlice uyumanın ustası olmuş öğrenci 12. Kupasının çalınmasını engelleyen dahi 13. Dışarıda koşmak isteyen ama kar çamur uğraşmak istemeyen adam 14. Yemek yedirdiği çocuğun ilgisini çekmeyi başarabilen anne (ki yorumlara göre bu abla Türkmüş, demek ki teşhis doğru) 15. Bu uzunlukta bir tahtayı en taşınabilir şekilde arabasıyla taşıyan adam Bonus: Bu da pek pratik zeka kokmayan hareket. 10 cent'e bi düğme alamadın mı abicim delmeyle falan uğraşmışsın.